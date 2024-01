Si le départ du sélectionneur national, Djamel Belmadi est bel et bien consommé, il reste que la résiliation de son contrat n'est pas encore actée de manière officielle et laisse place aux spéculations les plus folles au sujet du montant d'indemnités demandé par le désormais ex-entraîneur des Verts.

Certains évoquent 6 mois de salaires exigés par Belmadi alors que d'autres affirment que le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi aurait proposé uniquement deux mois d'indemnités.

Une source très au fait de ce dossier nous apprend que pour l'heure, Sadi et Belmadi devraient se revoir dans les heures qui viennent pour finaliser ce divorce à l'amiable, comme qualifié par le président de la FAF sur son compte X (ex- Twitter) officiel, mercredi soir.

Devant le manque de communication de la part de la Fédération algérienne de football, ce divorce inévitable entre Djamel Belmadi et la FAF, est devenu un sujet à spéculations qui semble bien amuser les amateurs de l'intox et de la désinformation.

Ainsi, Belmadi qui a convenu avec le président Sadi une séparation à l'amiable n'a, à l'heure où nous mettons sous presse pas encore résilié son contrat de manière officielle. Quelques détails concernant les modalités de cette résiliation semblent bloquer l'accord de principe trouvé à Bouaké, avant le retour des Verts en Algérie, suite à leur élimination prématurée de la CAN 2024. Sadi et Belmadi se sont quittés jeudi après une réunion qui a duré un peu plus de deux heures et demie, sur la promesse de se revoir pour passer à l'officialisation de la résiliation du contrat.

Djamel Belmadi aurait demandé un temps de réflexion avant de passer à la signature de l'accord pour une résiliation proposée par le président de la Fédération algérienne de football Wali Sadi. Aux dernières nouvelles, les deux hommes devaient se revoir pour finaliser.

Une chose est sûre, le communiqué de la FAF devient inéluctable pour tout expliquer au sujet de cette séparation à l'amiable et mettre un terme aux spéculations tendancieuses qui ont comme but de discréditer Belmadi aux yeux du peuple. En effet, ces fausses informations sont colportées et relayées par certains dans le but de salir l'image d'un Homme dévoué pour son pays qui avait pour rappel, laissé son confort à Doha en 2018 pour répondre à l'appel de l'Algérie, dans un contexte difficile et compliqué.

Ces rumeurs qui enflent en raison justement de cette mauvaise communication de l'instance du football à propos de ce dossier, n'ont pas réellement agité Belmadi. Le peuple est certes déçu de l'échec lors de la CAN 2024, mais insiste sur le fait que cet homme qui a réussi en un laps de temps très réduit à accrocher une deuxième étoile attendue depuis 1990, sur le maillot de l'EN, mérite bien une meilleure sortie.