Le MC Alger a validé son billet pour la finale de la coupe d'Algérie, après sa victoire fortement méritée mardi soir, face au CS Constantine. Ce duel entre le leader de la Ligue 1 Mobilis et son dauphin joué au stade Miloud Hadefi d'Oran s'est soldé sur un succès des Algérois sur le score de 2 buts à un.

Le bon départ des Clubistes dans ce match a été vite matérialisé grâce à un but marqué par le défenseur international, Mohamed Amine Madani. Ce dernier profite d'un ballon mal renvoyé par la défense du Mouloudia pour donner l'avantage à ses camarades dès la 20' de jeu. Touché dans son amour-propre, le MC Alger tente de riposter mais en face, les Constantinois étaient décidés à défendre leur maigre acquis jusqu'au coup de sifflet final de cette première période, soldée donc sur une avance des poulains d'Abdelkader Amrani.

Les changements payants de Beaumelle

En deuxième période, le coach Patrice Beaumelle, effectue des changements qui vont s'avérer fructueux en incorporant Ouatara à la place de Bayazid et le jeune Bocherit à la place de Fethi Tahar. Les Vert et Rouge prennent d'assaut le camp adverse et vont exercer une pression terrible sur le CSC, incapable de se procurer la moindre occasion durant toute la deuxième mi-temps. Certes bien regroupés derrière, les gars de la ville de l'antique Cirta ferment toutes les issues mais oublient d'attaquer, laissant toute l'initiative au Mouloudia.

Ainsi, après avoir marqué deux buts, refusés pour des positions de hors-jeu évident par l'arbitre Ben Brahem qui a dû recourir à la VAR pour rectifier ses décisions, le Mouloudia a donc dû attendre la 78' de jeu pour égaliser par l'entremise de Zougrana. Bien décalé à l'abord des 18 mètres, l'international ivoirien a ajusté le gardien du CSC Bouhalfaya d'un maître tir du gauche, signant ainsi l'égalisation du MCA. Youcef Belaïli, était à deux doigts de tuer le match mais sa tentative de loin, a heurté le montant des buts constantinois. C'est ainsi que l'arbitre de la rencontre sifflera la fin du temps réglementaire sur un score de parité d'un but partout. Place donc aux prolongations.

Les Algérois plus frais physiquement

Mieux physiquement, le Doyen des clubs algériens accentue sa domination et parvient à l'emporter dans les ultimes moments de cette partie grâce à un but salvateur du capitaine Ayoub Abdellaoui (118').

Le MC Alger, auteur d'une saison exceptionnelle, avec des investissements à la hauteur des objectifs tracés en début de parcours, disputera donc sa 10e finale de coupe d'Algérie de l'histoire. Ayant remporté déjà 8 sur 9 finales jouées jusqu'ici, les Vert et Rouge sont en quête d'un 9e sacre dans cette compétition populaire, et foncent droit vers un doublé attendu depuis plus de quatre décennies, étant donné qu'à 7 journées de la fin, ils caracolent en tête du classement de la Ligue 1 Mobilis, avec une avance confortable de 10 points sur leur principal poursuivant, le CS Constantine.