Le leader de la Ligue 1 Mobilis, le MC Alger, s’est aisément imposé vendredi, face au MC Oran sur le score d’un but à zéro. Un résultat qui lui permet de continuer l’aventure seul en tête de la Ligue 1 Mobilis professionnelle.

Les joueurs oranais sont rentrés sur le terrain avec la grande ambition de battre le leader et ainsi faire oublier à leurs supporters les trois dernières défaites consécutives sur leur propre terrain du stade mythique Zabana. En face, les joueurs du MC Alger qui ont vu leurs fidèles fans envahir les tribunes du stade Zabana, ont donc voulu leur faire plaisir en tentant d’arracher une autre victoire et ainsi confirmer leur position de leader. Mais, sur la pelouse c’est l’engagement physique qui a primé chez les joueurs des deux équipes qui cherchaient coûte que coûte à être les premiers à ouvrir la marque pour prendre ne serait-ce qu’un ascendant sur leurs adversaires du jour. Ce qui a déçu les fans des deux clubs qui n’ont plus vu ce jeu chatoyant et ce football fait de passes courtes et de déviations sur les ailes avec une option offensive à outrance.

Les gars du MCO, jouant face à leur public, se sont tant précipité à l’approche des buts du gardien de MCA Litim qu’ils n’ont pas su prendre à défaut sa vigilance. Le jeu est devenu décousu de part et d’autre, car les joueurs des deux camps se ruaient sur les bois de l’adversaire, sans penser à jouer leur propre jeu calmement et sans fioriture.

Le match a bien débuté avec les échanges des attaques des deux côtés, jusqu’à la 11’ du jeu où Dao a eu un télescopage avec Nehari, avant de perdre connaissance. Après les premiers secours donnés par les staffs médicaux des deux équipes, ainsi que des agents de la Protection civile, Dao a été transporté à l’hôpital où il a fort heureusement repris connaissance.

Naïdji brille en l’absence de Belaïli

Le match s’est poursuivi avec un « encombrement » au milieu du terrain où il a été très difficile aux joueurs de bien développer leur beau jeu habituel. Et c’est finalement Naïdji qui a raté lamentablement une occasion en or, lorsqu’il s’est présenté seul face au gardien Boukrit, irréprochable, jusque-là. C’est ainsi que la première mi-temps a été sifflée par l’arbitre Ibrir sur le même score du début de la partie.

De retour des vestiaires et avec les instructions des coachs des deux équipes, les joueurs ont juré avec la peur au ventre d’encaisser. On jouait l’heure du jeu, lorsque sur une belle combinaison, Hamdi effectue une très bonne ouverture sur Bayazid qui s’est fait un grand plaisir de pousser le cuir au fond des filets de l’infortuné gardien Boukrit.

Les Algérois en confiance

C’est alors que les Oranais réagissent en tentant de combiner à leur tour en se ruant carrément dans le camp des Vert et Rouge pour tenter d’égaliser. Au fil des minutes, les joueurs du MCA prennent de plus en plus de confiance, alors que du côté oranais on jouait sans trop bien s’appliquer perdant plusieurs occasions à l’approche des buts du gardien Litim. Sur un contre mené de la droite par Boucherit, ce dernier centre en force dans la surface, et Benharane marque contre son camp permettant au MCA de doubler la mise (85’).

Touchés dans leur amour –propre, les Oranais tentaient, tant bien que mal, de trouver la faille dans la défense du MCA, en vain.

Les Vert et Rouge terminent le match en leur faveur sur ce score de 2 buts à zéro pour conforter leur place de leader en ajoutant les 3 points de la victoire. C’est donc le temps pour le staff du MCO à sa tête, Youcef Bouzidi, de bien revoir ce qui ne va pas pour rectifier les erreurs durant cette phase retour bien décisive.