Grâce à sa victoire, ce samedi, face au Paradou AC, le Mouloudia Club d'Alger, leader incontesté et incontestable de la Ligue 1 Mobilis, a franchi un autre pas vers le sacre. Vainqueur par la plus petite des marges face au Paradou AC, dans ce match comptant pour la 24e journée de la Ligue 1 Mobilis, le doyen des clubs algériens, compte désormais une avance confortable qui lui permet de mettre une main sur le titre de champion d'Algérie. Attendu depuis 14 ans maintenant, ce 8e sacre de l'histoire de cette formation algérienne, se dessine de jour en jour.

Le duo Belaïli-Naïdji frappe encore

Pour revenir à ce succès obtenu donc difficilement lors du début face au PAC, le Mouloudia a dominé de manière territoriale son adversaire. Seulement, en manque d'efficacité devant les buts, les camarades du maestro Youcef Belaïli ont dû attendre les derniers moments de la partie pour asseoir leur domination grâce à une réalisation signée Naïdji. En effet, ce dernier, a profité de manière intelligente d'un très bon travail de son camarade Belaïli pour offrir les trois points du match à ses camarades, au grand bonheur des supporters des Vert et Rouge, venus en grand nombre au stade du 5-Juillet assister à cette victoire importante des siens. Encore une fois, le duo Belaïli-Naïdji a frappé. Ces deux joueurs aux statistiques hallucinantes cette saison, sont derrière 40 buts des 59 inscrits par le Mouloudia d'Alger cette année. Ce qui rend l'investissement du président Hadj Redjem, critiqué en été, en raison du recrutement de ces deux meilleurs buteurs et passeurs du championnat de Ligue 1 Mobilis, plus que réussi.

Les joueurs du Paradou n'abdiquent pas, et essayent de revenir dans le match. Kermiche était à deux doigts de surprendre la défense du Mouloudia mais sa tentative est passée à côté des buts du gardien Ramdane, soulagé de voir ce ballon finir en 6 mètres.

Un 8e sacre tend les bras aux Algérois

Les quatre minutes ajoutées par l'arbitre ne changeront rien à ce résultat que le MCA a pu sauvegarder jusqu'au bout.

Qualifié en finale de la coupe d'Algérie, le MC Alger, est bien parti pour célébrer un doublé attendu depuis plus de 4 décennies. Auteurs d'un parcours de champion, les poulains du coach Patrice Beaumelle, qui comptent 13 points d'avance sur leur premier poursuivant le CS Constantine, ont battu tous les records cette année en Ligue 1 Mobilis, avec notamment la plus grande série d'invincibilité jamais réussie depuis sa création en championnat.

Enfin, cette rencontre a été marquée par une décision courageuse de l'arbitre Lotfi Boukouassa. Ainsi, Boukouassa qui arbitrait le dernier match de sa carrière, a annulé un penalty après l'avoir sifflé sans avoir été aidé par la VAR et ses assistants.