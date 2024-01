Le choc qui attend les Vert et Rouge à Oran s'annonce très difficile dans la mesure où, les joueurs du coach Youcef Bouzidi, sont bien revigorés, après leur dernière victoire sur le terrain du MC El Bayadh (0-1), vendredi dernier. L'entraîneur Bouzidi, très content et fier de ce succès et de ses joueurs, n'a, toutefois, pas oublié de déclarer que ce succès est également dû, à tous les membres du staff technique. En tout cas, il faut aussi relever que les Oranais ont bien réagi en seconde mi-temps pour arracher cette victoire face à El Bayadh. Ceci dit, côté Mouloudia d'Alger, joueurs et staffs assurent qu'ils ne se déplaceront à Oran que pour ramener les 3 points de la victoire et ainsi conforter leur position de leader.

Et comme c'est le dernier match de la fin de cette phase aller, il y a lieu de faire remarquer qu'en réalité, même un simple nul à Oran, ferait le bonheur des très nombreux supporters des Vert et Rouge, puisqu'il leur permet d'arracher ce titre honorifique de champion d'hiver.

Encore, faut-il aussi remarquer que le MCA reste sur 12 matchs sans la moindre défaite, alors que la dernière et unique fois où il a été battu, c'était à Constantine face au CSC (2-1).

Le coach Patrice Beaumelle est particulièrement satisfait du parcours de ses joueurs, jusque-là, en ayant réussi à glaner pas moins de 33 points sur les 42 possibles. Et c'est, surtout, le fait que l'équipe n'a plus connu de défaite depuis le 22 septembre dernier, concédée devant les Constantinois, lors de la 2e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle.

De plus, Beaumelle n'a pas oublié, également, de «remercier les fidèles supporters du MCA qui ont soutenu les joueurs depuis le début de la saison. Et c'est, en partie, grâce à eux que les joueurs ont réussi ce très bon parcours». D'ailleurs, le milieu de terrain de l'équipe, Mohamed Zougrana, le souligne parfaitement en déclarant que «Les Chnaoua nous ont galvanisés». Mais, l'Ivoirien, ne se contente pas du tout de ce titre honorifique de champion de la phase aller, car pour lui «C'est bien de consolider notre position de leader, en terminant cette première phase en champions, mais, le plus important, assure-t-il, c'est de garder cette dynamique des victoires jusqu'à la fin de la saison pour gagner le titre». En ce qui concerne le prochain match en déplacement face au MC Oran, Zougrana a déclaré, sans hésiter «qu'il faut aller chercher les trois points face au MCO. Il faut penser à ce dernier match qu'il faut bien négocier. On fera tout pour terminer cette phase aller en beauté», a insisté l'ancien joueur de l'ASEC Mimosas.

Enfin, il est important de noter que les supporters du Mouloudia d'Alger se préparent bien à effectuer ce déplacement à Oran, pour encourager leurs joueurs, afin de réaliser un bon résultat et terminer cette phase aller en confirmant que ce titre de champion d'hiver ne serait que le fruit des sacrifices et de la volonté de tout un chacun, responsables, membres ou supporters des Vert et Rouge.