Alors qu'en football, on devait présenter, mercredi dernier, la 5e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, le jour même, sa décision de suspendre toutes les compétitions et manifestations sportives «jusqu'à nouvel ordre», suite aux développements survenus dans les territoires palestiniens occupés. C'est d'ailleurs, une correspondance du ministère adressée aux Fédérations nationales et aux directions de la jeunesse et des sports, qui annonce la décision de «suspendre toutes les compétitions et manifestations sportives programmées, jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision a été prise suite aux développements survenus dans les territoires palestiniens occupés, en raison de l'agression sauvage de l'entité sioniste contre la bande de Ghaza». Cela s'est passé alors que la 5e journée de Ligue 1 Mobilis a été programmée sur deux journées. Elle devrait se dérouler sur deux journées: vendredi et samedi, alors que la 4e journée de la Ligue 2 amateur a été reportée à mardi prochain. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la Ligue de football professionnel ainsi que la FAF, ne savent toujours pas quand sera levée la suspension de toutes les compétitions. Cela pose d'ailleurs aussi ce souci de la programmation des rencontres d'une manière générale, y compris, pour celles des rencontres de nos clubs à l'échelle régionale et continentale, sans oublier la sélection nationale, ou pour être plus large, les sélections algériennes, toutes catégories confondues. En d'autres termes, tout le programme établi le lundi 2 octobre par la Ligue de football et publié à savoir les quatre prochaines journées du championnat national n'est plus valable. Il faut s'attendre donc à ce que la Ligue de football ait beaucoup de difficultés à reprogrammer des rencontres de football puisque l'agenda prévu le 2 octobre dernier par la Ligue, justement, et relatif au déroulement de la 5e à la 8e journée du championnat est annulé de fait!

Ainsi, la cinquième manche aura lieu, selon ce programme, vendredi 20 octobre et se poursuivra le lendemain. C'est-à-dire après la date FIFA du mois courant, qui verra aussi se dérouler les matchs retards des clubs encore en course dans les différentes compétitions continentales.

La 6e journée est prévue pour le vendredi et samedi, 27 et 28 octobre. La manche suivante aura lieu le week-end d'après, alors que la 7e journée sera organisée le vendredi 3 et samedi 4 novembre 2023, alors que la 8e journée a été fixée au vendredi 10 et samedi 11 novembre. Mais, avec cette décision du ministère de la Jeunesse et des Sports de suspendre toutes les compétitions nationales, toute cette programmation a été remise en cause. Et maintenant, la Ligue ainsi que tous les clubs algériens sont suspendus à une éventuelle reprise du championnat dont la date n'est pas encore connue. Car avec cette suspension de toutes les compétitions nationales, cela pose aussi le problème des participations des clubs algériens aux rencontres continentales et régionales. Pour le moment, les entraîneurs et joueurs poursuivent leur préparation, sans la moindre idée sur la reprise du championnat.

Il ne leur reste donc qu'à tenter de s'organiser, eux aussi, pour disputer des matchs amicaux afin de compenser le manque de compétition. Encore faut-il savoir si ces matchs amicaux ne sont pas également concernés par cette suspension de toutes les compétitions? Cette situation met la Ligue de football, ainsi que la Fédération algérienne de football dans une position où il faudrait revoir toute la programmation annuelle et les dates prévues pour la fin des championnats algériens, puisque dès qu'il y a report, il y a forcément répercussions sur les matchs suivants...