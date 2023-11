Après avoir été contraint à sortir lors du match joué face au stade de Brest, il y a plus d'une semaine, en raison d'un choc contracté avec un joueur adverse, le milieu de terrain algérien de Lille, Nabil Bentaleb, a tenu sa place comme titulaire, ce dimanche, face au leader de la Ligue 1 française, L‘AS Monaco. Remis de sa blessure au niveau du nez, Bentaleb a participé à la victoire de son équipe face à Monaco sur le score de 2 buts à zéro. Une bonne nouvelle qui a rassuré l'entraîneur national Djamel Belmadi. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à lui envoyer une convocation dans la liste élargie en prévision d'une sélection officielle, avant le prochain stage des Verts, où les camarades de Sofiane Feghouli seront appelés à débuter leur campagne dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026 les 16 et

19 novembre prochain face respectivement à la Somalie au stade Nelson Mandela à Alger et le Mozambique à Maputo.

Un renfort de qualité

Ce retour au premier plan de l'ancien joueur de Tottenham, Nabil Bentaleb vient soulager à plus d'un titre l'entraîneur national Djamel Belmadi avant les prochaines échéances importantes comptant pour les éliminatoires (CM 2026). Considéré comme une solution non moins importante au milieu de terrain, Bentaleb s'est entretenu récemment avec le sélectionneur national. Le driver des Fennecs a, selon nos informations, noté avec beaucoup de satisfaction cette belle forme de son poulain à quelques jours du début du stage du mois de novembre. Absent lors des deux derniers stages des Verts, les mois de septembre et octobre passés, le joueur de Lille fera un bien fou à l'Équipe nationale, surtout lorsqu'on connaît sa grande expérience internationale. Avec la défection d'Ismaël Bennacer, Bentaleb est pratiquement l'unique sentinelle à même de répondre aux attentes du coach de l'EN dans ce registre de jeu.

La CAN en ligne de mire

Avant cette belle prestation fournie samedi en championnat contre l'AS Monaco, le milieu de terrain de l'Équipe nationale avait aussi montré de bons signes, dans ce duel comptant pour la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, où LOSC s'était imposé face au Slovan Bratislava sur le score de 2 buts à un. Nabil Bentaleb a fait une entrée en jeu remarquable à la

66e minute en lieu et place de son camarade Benjamin André. L'Algérien a pu à lui seul, changer la physionomie de la rencontre en apportant sa qualité technique et sa confiance au milieu de terrain lillois. Nabil ne s'est pas contenté des tâches défensives puisqu'il a réussi à s'illustrer, notamment en offrant une passe clé sur la deuxième réalisation lilloise.

Pour rappel, cette victoire permet à Lille d'occuper la première place de son groupe et d'être en bonne position pour aborder les matchs-retour. Bentaleb qui veut aussi participer à la prochaine coupe d'Afrique des nations (CAN Côte d'Ivoire 2024), s'impose comme un élément incontournable dans l'échiquier du coach Belmadi.

À condition, bien entendu, de maintenir cette bonne forme affichée depuis deux semaines maintenant.