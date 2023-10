La sélection algérienne abordera, aujourd'hui, son deuxième match amical face à son homologue égyptienne, sur la pelouse du stade Hazaa-ben-Zayed à partir de 20h00 (17h00, heure algérienne), avec la détermination de le gagner et ainsi rester sur sa très bonne dynamique des bons résultats.

Le capitaine Riyad Mahrez et ses compatriotes restent sur une large victoire, enregistrée, vendredi dernier, sur la pelouse du stade Chahid Hamlaoui de Constantine face au Cap-Vert (5-1). Il est utile de noter que ces deux rencontres amicales contre le Cap-Vert et l'Égypte ont été programmées par le coach des Verts, Djamel Belmadi, pour préparer les prochaines échéances à savoir: la Coupe du monde 2026 et la prochaine CAN prévue dès janvier prochain en Côte d'Ivoire. Avec sa détermination de gagner tous les matchs, Djamel Belmadi et ses joueurs doivent vraiment multiplier les efforts, aujourd'hui, face à cette redoutable formation égyptienne, composée de nombreux joueurs expérimentés et surtout évoluant à l'étranger, avec à leur tête le capitaine, joueur de Liverpool, Mohamed Salah. Ce match contre l'Égypte a été qualifié par Djamel Belmadi de «véritable test devant cette équipe égyptienne qui plane en haut du football continental. Encore faut-il bien se rappeler que cette sélection égyptienne n'est autre que celle qui a animé la finale de la dernière CAN. Tout le monde connaît le très bon niveau de la sélection égyptienne drivée par le Portugais Rui Vittori. Encore faut-il aussi relever les bons résultats enregistrés par cette formation des Pharaons qui ont disputé 6 matchs en remportant 5 d'entre eux, sachant qu'ils n'ont perdu qu'un seul match. Cela s'est passé lors de leur dernier stage qui a eu lieu au mois de septembre dernier en donnant la réplique à la Tunisie au Caire (1-3). Mais il est tout aussi important de noter qu'à ce moment-là, la sélection égyptienne était privée de plusieurs joueurs «cadres» de l'équipe dont ceux d'Al Ahly qui étaient concentrés sur leur match de la Supercoupe d'Afrique contre l'USM Alger. Mais, avant cette rencontre face à l'USMA, la sélection égyptienne avait perdu face à l'Éthiopie (1-0), au Caire où elle a eu beaucoup de difficultés contrairement à leur match face au Soudan (3-0). Le plus grand succès des Pharaons lors des qualifications à la CAN a été d'avoir arraché une victoire en déplacement face au Ghana (1-2) tout en ayant battu le Malawi en aller et retour (0-2 et 0-4). Il faut noter aussi la très belle forme affichée par les joueurs égyptiens actuellement dont leur capitaine Mohamed Salah avec son équipe Liverpool en Europe. Il faudra bien surveiller ce joueur qui est capable de marquer à n'importe quel moment et dans n'importe quelle position. Mohamed Salah est d'ailleurs actuellement auteur de pas moins de 5 buts juste derrière Haaland

(8 buts) et Issac de New Caste (6 buts). On se rappelle que c'est Aït Nouri qui avait si bien muselé Mohamed Salah, lors de leur dernier match en Premier League. Aïssa Mandi-Ramy Bensebaïni auront donc beaucoup à faire pour contrer cette redoutable attaque égyptienne menée par Salah. Les Verts doivent prendre en considération cette équipe égyptienne qui a battu la Zambie le 5 octobre dernier (1-0) dans le temps additionnel. Belmadi a sûrement visionné cette partie et pris les enseignements qu'il faut pour préparer l'équipe algérienne afin de gagner cette rencontre tant attendue par les Algériens et les Égyptiens. En principe, les deux sélectionneurs aligneraient leur «onze» habituel» pour avoir une idée de la forme de leurs joueurs à trois mois de la CAN. De plus, cela leur permettrait de corriger les lacunes commises par les joueurs lors des qualifications du mondial prévues en novembre prochain...