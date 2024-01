L'équipe de l'US Biskra, bien drivée par le coach Zeghoud a fait un très grand match face au leader de la Ligue 1, le MC Alger, sur la pelouse du stade du 5- Juillet avant de céder à dix minutes de la fin de la partie. En effet, l'équipe biskrie s'est cantonnée en défense pour parer aux rushs des attaques mouloudéennes, tout en procédant par des contres. Et ce jeu ultra défensif des visiteurs a vraiment compliqué la tâche des joueurs du coach Patrice Beaumelle.

Pourtant, les Vert et Rouge ont eu beaucoup d'occasions pour ouvrir la marque, mais, leur manque de lucidité a fait qu'ils n'ont pu scorer en première mi-temps. Les gars de Biskra prennent alors confiance et jouent sans complexe, mais sans pour autant s'engager devant pour prendre à défaut la défense du Mouloudia. C'est ainsi que la mi-temps a été sifflée sur le score de zéro à zéro.

De retour des vestiaires, c'est le même scénario que vivent les fans du MCA. C'est-à-dire une équipe incapable de concrétiser ses actions. Pis encore, le défenseur Mouali commet une faute d'inattention et le Mouloudia a failli encaisser un but contre le cours du jeu (75'). Heureusement pour le MCA, l'attaquant Biskri ne profite pas bien de cette erreur et rate lamentablement cette opportunité. On jouait la 77' de la partie, lorsque Boucherit qui venait juste d'effectuer sa rentrée sur le terrain, reçoit un bon ballon de Merzougui et parvient à tromper enfin la vigilance du très bon gardien, Mellala. Le MCA enregistre sa première victoire après trois matchs nuls consécutifs. Le Mouloudia conforte aussi sa position de leader incontesté avec un total de 33 points, alors que l'USB partage la 10e place du classement avec le NC Magra sur un total de 17 points.