Ce choc très attendu, a bien débuté entre les deux équipes jusqu'à la 21' du jeu, où Youcef Belaïli se fait distinguer, non pas, comme d'habitude, par un but, mais cette fois-ci, en fustigeant l'arbitre de la rencontre Bendjahane, allant même jusqu'à le bousculer. La raison est simple: l'arbitre a sifflé un coup franc à son encontre et en palabrant avec le dirigeant de la rencontre, celui-ci, a été bien indulgent en ne lui infligeant qu'un carton «jaune» alors qu'il méritait amplement un carton «rouge». Ceci dit, les Vert et Rouge poursuivent leur domination, mais peinent à concrétiser leurs différentes occasions qu'ils se sont créées. Puis, sur un contre bien mené par l'inévitable Belaïli, son coéquipier Naïdji n'a pas trouvé trop de difficultés pour battre le gardien de but Bouhalfaya, à trois minutes de la fin de la première mi-temps.

C'est sur cet unique but du Mouloudia que l'arbitre sifflera la fin du premier half. De retour des vestiaires, Beaumelle a bien orienté ses joueurs pour mieux gérer la seconde mi-temps décisive. Et au lieu de voir l'équipe drivée par Amrani revenir en force pour tenter de niveler la marque, on constate que ce sont les Vert et Rouge qui continueront d'exercer cette forte pression sur l'arrière garde constantinoise. Mais la mauvaise concentration des joueurs du MCA, a fait qu'ils ont eu trop de difficultés, avant de réussir, enfin, ce second but du «soulagement». Cela s'est passé à la 88' de la partie.

À ce moment-là, le coach Beaumelle remplace Bayazid qui n'a pas réussi son rôle convenablement, pour incorporer Merzougui. Et ironie du sort, ce changement s'est finalement avéré positif, puisque c'est ce joueur qui a inscrit le deuxième but des Vert et Rouge. Mais il faut vraiment condamner la réaction des joueurs des deux équipes qui ont été auteurs d'une bagarre générale, avant que Mouali ne soit expulsé par l'arbitre pour double carton jaune ainsi que Zaâlani qui n'a écopé que d'un carton jaune.

Ainsi donc, le Mouloudia d'Alger aligne sa 12e victoire pour conforter sa position de leader, incontesté, jusque-là, avec un total de 39 buts, soit huit points de plus que son poursuivant direct, le CR Belouizdad. Encore faut-il rappeler que le Chabab et le MC Alger comptent chacun un match en moins. À l'issue de la rencontre, le coach du MCA, Beaumelle se réjouit de cette victoire en faisant remarquer que «146 jours sans défaite, c'est historique!». Et il a bien raison, le driver des Vert et Rouge, car ses stratégies ont donné leurs fruits dans tous les matchs à l'exception du premier qui a été perdu, ironie du sort, contre cette même équipe du CSC au match aller. Et c'est ce qui a fait dire aux fans des Vert et Rouge que «c'est donc la revanche» que l'équipe a pris sur ses concurrents constantinois. Maintenant place à la récupération pour les Vert et Rouge, car pour eux, tous les matchs restants vont être des rencontres style «coupe d'Algérie» puisqu'ils s'attendent à ce que toutes les autres équipes vont tenter de les battre pour avoir ce privilège d'avoir battu le «leader incontesté»...

Beaumelle et ses joueurs vont avoir une journée de repos, sûrement, compte tenu des efforts fournis par les joueurs durant ce «combat sportif» face à la coriace équipe du CS Constantine. C'est après, qu'ils vont se consacrer à leur prochain match en déplacement à El Bayadh. Ce qui va être un autre défi pour les joueurs du coach Beaumelle, afin de rester, toujours, sur cette dynamique des victoires.