Après la suspension de toutes les compétitions nationales depuis le 18 octobre dernier, le Championnat national de la Ligue 1 professionnelle reprendra, vendredi et samedi prochains, avec la 5e journée où le MC Alger doit effectuer un périlleux déplacement à Chlef, pour rencontrer la formation locale de l'ASO. Là, il est très important de rappeler qu'avant la suspension de toutes les compétitions nationales, le MC Alger partageait la première place de la Ligue 1 Mobilis, en compagnie de l'USM Khenchela avec un total de 9 points chacun. Son adversaire du jour, l'ASO Chlef occupe la deuxième place qu'il partage avec trois clubs à savoir le Paradou AC, la JS Kabylie et la JS Saoura, comptabilisant chacun 7 points. Le Mouloudia mise sur un échec de Khenchela pour prendre seul les commandes du championnat. Pour ce faire, les Algérois sont tenus de gagner d'abord à Chlef.

Les joueurs ne jurent que par la victoire

Ainsi donc et avec juste deux points d'écart entre l'ASO et le MCA, l'enjeu est donc de taille pour l'une, comme pour l'autre formation, puisqu'en cas de victoire, le MCA conforterait sa position de leader, alors que dans le cas d'une victoire de l'ASO, cette dernière dépasserait son adversaire du jour. À noter, dans cet ordre d'idées, qu'un match nul n'arrangerait aucune des deux formations. Du côté des Vert et Rouge, l'optimisme est bien perceptible chez les joueurs à l'image des attaquants Youcef Belaïli et Zakaria Naïdji. Belaïli quant à lui annonce la couleur dans des déclarations faites à a presse. Pour l'enfant d'Al Bahia, ses camarades et lui viseront la victoire «on se présentera à Chlef pour ramener les 3 points, on est dans l'obligation de préserver notre bonne dynamique de début de saison».

L'auteur jusqu'ici de 4 buts et de 4 passes décisives ajoute:«On est décidé plus que jamais, à aller chercher les 3 points pour marquer notre premier succès à l'extérieur afin de consolider notre position de leader.» Même son de cloche chez son camarade Naïdji qui dira que «les deux stages de Mostaganem ont été bénéfiques pour nous. Tous les joueurs ont eu du temps de jeu durant les trois matchs amicaux disputés et nous sommes prêts pour le match de Chlef afin de réussir un résultat positif».

Un Onze offensif en perspective

Ainsi, on peut s'apercevoir à la lecture des déclarations de Belaïli et Naïdji, que les joueurs ont vraiment souffert du manque de compétition à cause de la suspension de toutes les activités sportives et ont montré des signes de lassitude. Seulement cet arrêt forcé a aussi permis au coach Patrice Beaumelle, de bien travailler avec les joueurs et revoir certaines choses sur le plan tactique avant de s'arrêter sur le «onze» idéal pour assurer un très bon retour à la compétition dès la prochaine rencontre de championnat face à l'ASO Chlef. D'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté lors des deux derniers matchs amicaux joués contre l'ES Mostaganem et l'USM Blida au cours desquels, le coach Beaumelle a aligné son «onze» avec, surtout ses attaquants habituels, à savoir Bayazid, Belaïli, Naïdji et Tahar. Ce qui montre que Beaumelle compte bien aller à Chlef avec un esprit conquérant.

Et comme cette rencontre est programmée à huis clos, cela arrangerait parfaitement les affaires de ses joueurs qui n'auront donc pas à subir la pression du fidèle public de cette équipe de l'ASO Chlef dans son propre fief du stade Boumezrag...