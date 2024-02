La JSK n’est plus dans la même situation

C'est donc, aujourd'hui, le début de la seconde phase de la course au titre. Les Canaris entament ce périple incertain avec toutefois de grands espoirs. Le nouveau coach Azeddine Aït Djoudi ainsi que la direction du club ont relativement tenu leurs promesses de renforcer le compartiment offensif et le milieu de terrain avec des joueurs de niveau. Chose faite avec l'arrivée du Malien, Mamadou Traoré et l'enfant du club qui revient, Jugurtha Hamroun.

Deux éléments possédant les compétences nécessaires pour animer ces compartiments somnolents durant la première phase. Les deux joueurs seront, selon toute vraisemblance, alignés cet après-midi à, 16h face au NC Magra dans une rencontre qui s'annonce déjà très difficile au vu des enjeux qu'ils comportent pour les deux adversaires.

Les visiteurs viennent en effet à Tizi Ouzou pour faire un bon résultat. Mais, il ne faut pas toujours se fier aux apparences, car il est de coutume, dans le Championnat national, que les clubs ferment le jeu et refusent de jouer quand ils évoluent à l'extérieur de leurs bases. C'est le cas d'ailleurs des dernières rencontres jouées à Tizi Ouzou, notamment face à El Bayadh.

Ces derniers ont fermé le jeu en se regroupant dans leur périmètre afin d'arracher un nul et ainsi un petit point. Bien sûr, la JSK n'est plus dans la même situation, car elle a renforcé son attaque avec deux bons joueurs de niveau international. Désormais, le compartiment offensif est appelé à faire tomber ces murailles défensives des adversaires qui cherchent le match nul sans développer un football digne d'un championnat de Ligue 1. De son côté, Aït Djoudi dispose désormais de tous les atouts nécessaires pour changer la donne durant cette seconde phase. Il a voulu renforcer le compartiment offensif et il l'a fait. Il a voulu un nouveau staff, il l'a eu.

À présent, il ne lui reste que de dérouler ses stratégies tactiques sur le terrain. Les prochaines rencontres seront d'ailleurs éminemment tactiques à mesure que la fin de la course approche. Nous assisterons en effet à des rencontres marquées par des duels d'entraîneurs où la différence est faite d'une simple décision de l'entraîneur sur le banc de touche.

Les supporters comptent beaucoup sur Aït Djoudi qui a déjà montré ses aptitudes et connaît très bien le Championnat national et les clubs algériens.

Aussi, cet après-midi, ce dernier devra faire la différence dans une rencontre difficile mais à sa disposition, car son effectif a bénéficié d'un repos bien mis à profit.

Deux mini-stages qui ont permis aux joueurs de travailler leur forme physique qui a fait défaut durant la première phase.

Ces deux stages ont également permis à Aït Djoudi de travailler les capacités de ses joueurs à répondre à ses orientations tactiques.

Le point est très important, car la suite des rencontres sera marquée par des duels très difficiles. La prochaine confrontation sera d'ailleurs très dure face à l'AC Paradou qui se trouve actuellement en très bonne forme.