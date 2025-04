Dans leur match «piège» en déplacement à Biskra face à l’équipe locale, l’USB, lanterne rouge, les joueurs du Mouloudia d’Alger, qui restaient sur un revers difficile à digérer contre l’Olympique Akbou, ont réalisé leur objectif dans ce duel en remportant 3 précieux points. Les Vert et Rouge sont rentrés très motivés pour arracher un bon résultat sur la pelouse du stade du 18-Février. Si pour les Biskris une victoire face au leader de la Ligue 1 Mobilis, de surcroît, la grande équipe du Mouloudia d’Alger, pour reprendre confiance, pour les Vert et Rouge algérois, une victoire est d’une importance capitale pour réconforter les fans, surtout après la dernière défaite «surprise» face à l’Olympique Akbou (0-1). Les fans du MCA qui se sont déplacés en masse à Biskra voulaient voir leurs joueurs offensifs être plus efficaces, eux qui n’ont pas été aussi prolifiques dans ce secteur, sans qui, aucune victoire n’est possible. Sur le terrain, en première mi-temps, les joueurs du coach Bougherara se présentent avec une certaine prudence, tout en essayant d’exploiter quelques occasions en contre, devant les différentes actions offensives des joueurs du coach Benyahia. Bouras et ses coéquipiers dominent territorialement la partie, mais n’arrivent pas à transpercer ce bloc bas des joueurs de Biskra. C’est alors qu’ils essaient d’organiser leurs actions offensives à partir du milieu du terrain. Mais sur le terrain, les joueurs du MCA manquaient visiblement de concentration et de lucidité pour concrétiser les différentes actions offensives menées, alors que les joueurs de Biskra ne pouvaient préparer leurs actions offensives à partir du milieu du terrain, car ce secteur est bien encadré par les Vert et Rouge en surnombre. C’est alors qu’ils essaient de joueur sur les ailes. Mais les deux latéraux des Vert et Rouge sont très vigilants en comptant également sur l’apport de leurs joueurs du milieu. Les Vert et Rouge multiplient les attaques et, sur l’une d’elles, Merzougui est légèrement bousculé dans la surface de réparation par Lakhdari. Les joueurs du MCA réclament un penalty et l’arbitre de la rencontre, Gaouh, sollicite la VAR. Et il reprend la partie sans siffler de penalty. La mi-temps est donc sifflée sur le score de zéro partout. De retour des vestiaires, sur un corner très bien botté par Helaimia, Ghezala ouvre la marque d’une tête piquée (48’). Les Biskris réagissent et tentent de revenir à la marque mais, en face, les joueurs du MCA poursuivent leur pression, gênant parfaitement l’évolution des joueurs locaux sur leur propre terrain. Le jeu devient viril et l’arbitre de la rencontre a été obligé de sortir plusieurs cartons jaunes pour des joueurs des deux formations pour calmer les esprits. Par la suite, l’arbitre compte six minutes de temps additionnel, mais les locaux n’ont pu atteindre leur objectif d’égaliser et doivent donc se résigner à perdre ces 3 précieux points à domicile. Suite à cette victoire, le MC Alger conforte sa position de leader incontesté de la Ligue 1 Mobilis avec un total de 44 points et un match en retard et gardent leur avance d’un point sur son poursuivant immédiat, le CR Belouizdad, difficile vainqueur contre l’ES Mostaganem (3-2). Quant à l’US Biskra, malgré un lueur d’espoir entretenue après son résultat nul ramené de Tizi Ouzou, il y a quelques jours, elle est retombée dans ses travers et demeure lanterne rouge avec un total de 19 points seulement.