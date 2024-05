Deux semaines auparavant, le MC Oran était parmi les candidats potentiels à la relégation avant qu'il ne revienne de loin s'éloignant peu à peu de la zone rouge. En réalisant sa plus belle prestation à Biskra, le club phare de l'Oranie fait preuve de la volonté de se maintenir dans le rang des clubs d'élite, en nationale Une. Le club d'El Hamri revient donc à la hauteur de l'évènement en réalisant l'essentiel en réussissant non seulement leur dernier déplacement mais aussi par-là même à ralentir les assauts des représentants des Zibans de l'US Biskra qui ont, à plus d'un titre, tenté de scorer. Ils ont également réussi à imposer leur objectif pour lequel ils ont opéré ce long périple à l'est du pays et revenir par un très cher score de parité. C'est ainsi qu'ils ont accroché l'US Biskra sur son propre terrain, en arrachant un précieux point pouvant peser lourdement dans la cagnotte générale des Hamraoua, celle-ci est toujours ouverte. En fait, les Hamraoua n'avaient aucune autre alternative, hormis d'en découdre vaille que vaille avec ce club qui a, lui aussi, faire preuve de velléités afin d' honorer son public étant donné qu'il évolue sur son propre terrain. En se lançant dans cette rencontre, les Hamraoua ont été à la fois vigilants et prudents. Le coach Bouzidi a tout fait pour gérer ses protégés en les sommant de se protéger au mieux des offensives de cette équipe qu'il a déjà eu à driver. En serrant le bloc défensif, les Oranais se sont en effet merveilleusement défendus des assauts de l'équipe hôte ayant, elle aussi, lancé les premiers fronts des hostilités. Pour preuve, le gardien oranais Della Krachai a, dès les premières minutes, essuyé les sueurs de sa vie, en étant sauvé in extremis par le poteau du puissant tir du joueur biskri Ouannas. Réalisant tout compte fait que la meilleure défense c'est l'attaque, les Hamraoua ont vite fait de réagir à partir de la 10'. Le joueur Boussalem a failli surprendre les locaux en saisissant une bévue grave occasionnée par la défense des Biskris. Son tir est passé à côté de la plaque, pour cause, le joueur était d'autant plus hargneux à faire valoir sa notoriété qu'il n'a rien pu faire en raison de sa précipitation. À la 27', le joueur Kerroum rate un joli corner lui ayant été servi sur un plateau d'argent par son coéquipier, Benayad, retourné de Kerroum. Cependant, les locaux ne sont pas restés eux aussi inertes. Ils auraient, à plus d'un titre, pu émarger la case des buts inscrits, n'était-ce la précipitation et le manque flagrant de concentration dont ils ont fait preuve devant la solidité de la défense organisée des Hamraoua. Les locaux ont raté plusieurs belles occasions pouvant faire vibrer les gradins. En effet, le joueur Ouanas, a, encore une fois, raté un tir franc qu'il a mal calculé à la 39'. Deux minutes plus, ce fut la providence qui a sauvé les invités de l'US Biskra, lorsque l'attaquant Siam croyait avoir signé le premier but qui a frotté le poteau gauche, sauvant le MC Oran. Ne dit-on pas que la seconde mi-temps appartient à l'entraîneur et à son sens d'ingéniosité? Tout compte fait, le coach Bouzidi, ayant relevé les points forts et faibles de ses poulains, a jugé utile d'apporter du nouveau en injectant du sang neuf au second half. En raffermissant le compartiment offensif, il a fait appel à Motrani. En dépit de ce changement, le cours de cette rencontre n'a aucunement été modifié notamment lors des premières minutes de la seconde mi-temps. Bien au contraire, les locaux ont exercé un forcing dans le camp de leurs invités avant que ces derniers ne prennent conscience qu'ils sont appelés à consolider leur avenir et celui de leur club. Ils sont d'ailleurs revenus aux 10 dernières minutes profitant de la fatigue de la défense des locaux pour les harceler à plus d'un titre, en vain. C'est au score de parité que les joueurs des deux équipes se sont livrés aux accolades dans un climat bon enfant, suivi des félicitations adressées par les locaux à leurs invités de l'ouest du pays, le MC Oran.