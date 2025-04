Contre une équipe du MC Saïda qui est en pleine lutte pour sa survie dans les rangs de Ligue 2, du groupe centre-ouest, l’ASMO d’Oran n’a pas réussi à s’imposer, se contentant d’un résultat nul au stade Habib- Bouakeul, face à ses invités du Mouloudia Club de Saïda dans le cadre de la 27? journée du championnat. Un résultat qui arrange la formation de Saïda en quête de son lustre d’antan

Le décompte final de cette rencontre a été signé lors du premier half du match, lorsque les deux clubs ont «réglé leurs comptes», en se contentant du score de parité, un but contre un autre signés dans les deux camps lors de la première partie du match. Ce dernier était, compte tenu de son importance, truffé de rebondissements et riche en émotions.

Dès les premières minutes, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur du MC Saïda, offrant aux visiteurs une occasion idéale pour prendre l'avantage. Toutefois, le gardien oranais Mohamed Reda Guitarni s’est illustré en détournant la tentative, malgré une légère blessure subie lors de son intervention.

La réaction des locaux ne s’est pas fait attendre. À la 40’, Hilal a inscrit l'ouverture du score pour l’ASM Oran, en exécutant une frappe précise qui n'a laissé aucune chance au gardien adverse, Ali Bencherif. Cependant, juste avant la pause, un nouveau penalty a été accordé aux visiteurs. Cette fois, c’est le gardien Bencherif lui-même qui a transformé la sentence, revenant au score en rétablissant l'égalité (1-1), au grand dam des supporters oranais qui espéraient voir leur équipe s'imposer, notamment dans ses bases, dans le mythique stade Habib-Bouakeul, situé dans la partie ouest de la ville d’Oran. Du côté du club de la capitale des steppes, ce score de parité engrangé à l’extérieur est précieux pour le MC Saïda, compte tenu de la situation, jugée plus ou moins délicate, que traverse, ces derniers mois, le club.

Avec 33 points ladite formation n’a pas encore assuré sa survie, en Ligue 2 du groupe centre-ouest. Tel est l’objectif principal de ce club, assurer un maintien tranquille.

En poursuivant sa chasse aux petits points à l’extérieur, le club de Saïda ne rate aucune occasion pour s’éloigner de la case de la relégation.

Après avoir affronté successivement le RC Kouba, NCM Ben Aknoun, et l’ASM Oran, le Mouloudia de Saïda se prépare activement à disputer des échéances encore plus déterminantes dans les prochaines semaines. Le MC Saïda a signé, l’année passée, son retour en Ligue 2 de football, une année seulement après sa relégation à la division inter-régions du groupe centre- ouest. Ayant toutefois marqué des passages mémorables et historiques dans la division 1, le MCS serait contre toute attente parmi les doyens de la deuxième division en comptant une quarantaine de saisons, depuis l’indépendance.

Fondé en 1947, le MC Saïda qui compte dans son palmarès une coupe d’Algérie remportée en 1965, ambitionne de retrouver l’élite qu’il avait d’ailleurs quittée à la fin de la saison de l’exercice 2008/2009.