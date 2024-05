Le Doyen a dominé de bout en bout le championnat cette année

En remportant le derby des frères ennemis vendredi contre l'USM Alger, sur le score d'un but à zéro, le Mouloudia Club d' Alger a officiellement entériné son titre de champion d'Algérie 2024. Les Vert et Rouge, succèdent ainsi au CR Belouizdad, qui a remporté successivement les quatre derniers titres.

Cette belle victoire rendue possible grâce à un joli but marqué par l'international ivoirien Zougrana, offre ainsi un titre de champion d'Algérie au MCA, attendu depuis 14 ans, soit depuis 2010, date de sa dernière consécration en Ligue 1 Mobilis. Le doyen des clubs algériens a dominé de bout en bout cette année le championnat, avec plusieurs records battus sous la houlette du coach Patrice Beaumelle.

Pour revenir à ce derby très animé sur le terrain et surtout sur les gradins, les Mouloudéens, ont su comment absorber cette envie des Usmistes de revenir dans le match, en se montrant intraitables dans les moments forts de la partie. Bien organisés et aussi décidés à valider leur sacre devant leurs fans, les camarades du capitaine Ayoub Abdelaoui, ont procédé pendant toute une mi-temps à un jeu de contres bien préparé pour préserver ce maigre acquis obtenu en première période, et rendre inutiles les tentatives des Rouge et Noir, qui ont eu quelques opportunités de refaire leur retard, mais sans se montrer réellement dominateurs dans ce duel. Leader incontestable, le Mouloudia qui a pris le pouvoir dans cette course pour le titre, depuis pratiquement la troisième journée de la Ligue 1, a dominé tous ses adversaires, avec des résultats assez révélateurs et à la hauteur de leurs intentions de recouvrer ce trophée qui leur échappait depuis plus d'une décennie.

Grâce à son recrutement très bien étudié et un soutien populaire de la part de ses supporters, jamais connu, le MC Alger s'est adjugé légitimement ce 8e titre de champion de son histoire. Meilleure attaque avec 51 buts marqués et meilleure défense avec 16 buts encaissés, cette belle consécration du Doyen, qui compte aussi dans ses rangs le meilleur passeur (15 passes) et le meilleur buteur (12 buts) du championnat Youcef Belaïli, est d'autant plus savoureuse qu'elle a été fêtée face à l'un des plus grands rivaux de la capitale en l'occurrence l'USM Alger. Vainqueur donc dans ce derby algérois, le MCA a porté son avance sur son premier poursuivant, le CR Belouizdad, à 14 points. Une avance qui lui offre le droit de fêter son sacre à 4 journées de la fin du championnat, devant un public, venu comme d'habitude en nombre record, vivre ces belles séances de liesse avec les joueurs, le staff technique et les dirigeants du MC Alger.

Une prouesse, que les «Chenaoua» ont attendu pendant quatorze années au cours desquelles le Doyen des clubs algériens, a connu plusieurs déceptions mais aussi de belles choses comme ces multiples podiums arrachés et ce trophée de coupe d'Algérie soulevé face au NAHD d'Hussein Dey en 2016.

Ainsi, couronné sur le plan national, grâce aussi à un très coûteux recrutement mais qui s'est avéré payant, le MCA qui a assurément écrit une autre belle page de son histoire, pense déjà à reconquérir l'Afrique.

Sans titre continental depuis sa première et dernière consécration en 1976 en finale de la coupe d'Afrique des champions, le Mouloudia d'Alger entend bien s'armer encore pour concurrencer les meilleures formations africaines, la saison prochaine en Ligue des Champions. En attendant, le club algérois, aura l'occasion dans quelques jours de remporter le doublé s'il parvient à s'imposer face au CR Belouizdad en finale de la coupe d'Algérie.

Le président Tebboune félicite le MCA

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité, vendredi, le Mouloudia d'Alger après son huitième titre de champion d'Algérie de la Ligue 1 professionnelle de football. «Félicitations au Mouloudia, doyen des clubs algériens pour son huitième titre de champion d'Algérie de son histoire... Félicitations à ses nombreux supporters et à son staff technique... vous méritez amplement votre titre», a écrit le président de la République dans son compte officiel sur les réseaux sociaux.