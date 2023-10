Les athlètes du MC Alger (dames et messieurs) ont dominé les épreuves du championnat d’Algérie de karaté-do seniors en kata et kumite individuel et par équipes, clôturé samedi à la salle omnisports du complexe sportif Miloud Hadefi d’Oran. Les karatékas du MC Alger ont remporté sept titres sur les 16 mis en jeu lors de cette compétition, devançant au classement général, les représentants de la JS Fréha (Tizi Ouzou) et l’OC Hydra (deux titres chacun) et Nessma Annaba, Bahia Oran, le CFC Constantine, la JS Barika Batna et le JS Mesdour de Bouira qui ont obtenu (un titre chacun).

Le directeur de la compétition, Houari Fateh s’est déclaré « satisfait » de la forte participation ainsi que du bon niveau technique de la compétition. « Ce championnat a constitué une bonne préparation pour les athlètes de l’Équipe nationale, en plus de détecter de nouveaux athlètes susceptibles de renforcer la sélection nationale en prévision, notamment des prochains Jeux mondiaux des sports de combat, prévus du 20 au 30 octobre 2023 à Riyadh en Arabie saoudite et le Championnat du monde du 24 au 29 octobre à Budapest (Hongrie) », a déclaré l’entraîneur national de kumité, Hamza Aounallah. Organisé trois jours durant par la ligue de wilaya d’Oran de karaté-do en collaboration avec la Fédération algérienne de karaté (FAK) et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, ce championnat a vu la participation de 750 athlètes en kata et kumité représentant 40 ligues de wilayas de l’ouest du pays.

En clôture, les lauréats de ce championnat d’Algérie en individuels et par équipes ont été récompensés, en présence des membres de la Fédération algérienne de karaté-do et de représentants de la DJS d’Oran.