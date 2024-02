Après trois semaines sans match officiel à la suite de leur match contre l'ES Ben Aknoun, pour le compte de la 16e journée de la Ligue 1 Mobilis professionnelle, suite à une décision du wali d'Alger, le MC Alger, renouera avec le championnat, samedi prochain au stade du 5-Juillet d'Alger, en recevant la coriace formation du CS Constantine.

Les joueurs du Mouloudia et leur staff se doivent de faire très attention à cette équipe de l'antique Cirta qui avait déjà battu leurs voisins de l'USM Alger pour partager la 4e place du classement avec l'ES Sétif avec un total de 27 points chacun.

Les Vert et Rouge algérois sont décidés à rester sur leur dynamique des bons résultats et consolider cette position de leader des clubs de l'élite, d'autant qu'on se trouve déjà dans la phase retour décisive de cette compétition nationale.

Or, il se trouve que le CS Constantine accuse 9 points d'écart du MCA qui compte un match en moins, et c'est l'une des raisons pour laquelle les joueurs constantinois veulent réaliser un bon résultat face aux Vert et Rouge pour réduire cet écart.

Les joueurs constantinois sont très motivés pour ne point rater ce déplacement à Alger pour améliorer leur classement et, surtout, prendre leur revanche sur ces mouloudéens qui les ont battus au match aller à Constantine.

Et pour ce faire, le staff technique du CSC compte beaucoup sur son buteur et celui de la Ligue 1, Dib, pour qu'il améliore sa capital buts et surtout pour faire gagner l'équipe.

D'ailleurs, le coach des Vert et Rouge a bien voulu motiver ses joueurs en leur rappelant justement que «L'heure de la revanche a sonné», tout en les avertissant que «Le CS Constantine est redoutable en contre». En d'autres termes, c'est un signal de Beaumelle à ses défenseurs dont Benlamri qui assure qu'il «est prêt pour la bataille de samedi prochain». Patrice Beaumelle n'a pas omis de motiver également ses joueurs «pour profiter des balles arrêtées pour les transformer en but». Ceci montre que dans l'esprit du coach des Vert et Rouge, le jeu du contre est le moyen d'importance capitale pour marquer, car il s'agit du point faible de cette formation constantinoise. Encore faut-il noter que le joueur joueur camerounais, Zougrana, verse dans le même ordre d'idées que son coach en déclarant, entre autres que «La Victoire est impérative samedi», avant d'expliquer que «C'est vrai que le CSC est la seule équipe qui nous a battus au match aller, mais samedi, on jouera chez nous et devant nos supporters et on fera tout pour gagner cette rencontre.».