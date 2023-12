Le MC Alger, leader incontesté de la Ligue 1, accueillera, ce samedi à 18h00, au stade du 5 -Juillet l'équipe de l'USM Khenchela (7e, 13 pts), avec la ferme intention de rester sur sa dynamique des bons résultats, et enregistrer sa 9e victoire depuis le début de la saison. Mais, le capitaine Ayoub Abdellaoui et ses coéquipiers doivent bien se méfier de cette formation de l'USM Khenchela qui a mis fin, lors de leur dernier match, à une série de cinq matchs sans victoire, en battant à domicile la coriace formation du MCE El-Bayadh (2-0).

De plus, il ne faut surtout pas oublier que cette équipe de Khenchela, drivée depuis le 14 novembre dernier par Nadir Leknaoui, ex-coach du Paradou AC, qui a succédé au Tunisien Mourad El Okbi, démissionnaire après la défaite à domicile face à l'US Biskra (0-1), est décidée à frapper un grand coup contre l'un des favoris en force pour le titre devant son public et du coup confirmer sa dernière victoire contre El Bayadh. En cas de succès, les gars de Khenchela feront un grand saut au classement et passeront de la 8e place à la seconde place, juste derrière, leur adversaire du jour, le leader actuel le Mouloudia d'Alger. Ce dernier sera encore une fois une belle aubaine de creuser encore l'écart sur ses poursuivants qui seront mis à rudes épreuves eux aussi. À la veille de ce choc, l'attaquant Lahouari de l'USMK Touil, déclare qu' «on a bien travaillé pour préparer ce match surtout après notre dernière victoire face à El Bayadh qui nous motive encore plus. Le match contre le MCA, poursuit-il, est, pour nous, une rencontre normale, dans la mesure où elle n'est pas déterminante, car on est au début de la saison. «. Le même joueur ajoute que « Nous sommes bien prêts pour ce match face au MCA, premier du classement et nous espérons faire plaisir à nos supporters qui vont être présents dans les tribunes de ce grand stade du 5-Juillet. J'espère aussi que le stade ferait le plein pour qu'on puisse montrer du beau football et contenter nos fans», a conclu le Khencheli.

Beaumelle met en garde

L'entraîneur du MCA, Patrice Beaumelle, se méfie bien de cette équipe khenchelie. D'ailleurs, il n'a pas hésité à mettre en garde ses joueurs, tout en leur montrant le chemin du succès, ce soir, sur la pelouse du stade du 5-Juillet. «Je veux les 3 points et rien d'autre. On va jouer chez nous devant notre public et on n'a pas le droit à l'erreur. On va jouer ce match avec le même état d'esprit que les matchs précédents. Il faut exercer un pressing très fort dès le début du match, l'USMK va jouer de la même manière que la JS Saoura et le NC Magra, avec un bloc bas en procédant par des contres. Il faut donc faire la pression pour pousser ses joueurs à commettre des fautes et bien les exploiter», explique le technicien français qui appelle ses défenseurs à se montrer vigilant face aux attaquants efficaces de Khenchela, «les Khenchelis ont des attaquants très rapides. Donc, on doit faire très attention pour ne pas encaisser de but», a conclu l'entraîneur du MC Alger. Une manière aussi de rappeler à tout le monde que le Mouloudia d'Alger doit gagner ce match pour confirmer son statut de leader, qu'elle occupe depuis pratiquement l'entame de la saison.