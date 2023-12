Dans son jardin du stade du 5-Juillet, le Mouloudia Club d'Alger a de nouveau frappé fort, samedi soir, contre l'USM Khenchela, réputée pourtant comme étant une formation qui voyage bien cette saison. Un triplé de Zakaria Naïdji, a permis donc au leader incontestable et incontesté du Championnat national de prendre une avance significative sur ses concurrents pour le titre de champion d'Algérie de Ligue 1 Mobilis, cette année.

Soutenus par un public venu comme à son habitude en grand nombre, les Algérois d'entrée, ne cèdent rien à leur adversaire du jour et exercent un pressing très haut qui finira rapidement par porter ses fruits, puisque Naïdji à la 4e minute de jeu, parvient à plonger le stade du 5-Juillet dans une folle ambiance. Cette ouverture du score hâtive rassure les Mouloudéens et elle aurait pu être consolidée en première période, si Tahar, Zougrana et Belaïli avaient pu bien négocier les occasions qu'ils se sont procurées.

29 buts en 10 matchs

Revenus avec d'autres intentions en deuxième mi-temps, les Khenchelis tentent de sortir de leur coquille, mais le Mouloudia de cette année est bien plus fort dans ses trois compartiments, pour pouvoir espérer le déstabiliser. C'est ainsi que le doyen des clubs algériens, maintient la pression sur son vis-à-vis et parvient quelques minutes seulement depuis la reprise, à doubler la mise par l'entremise de Naïdji, encore lui qui profite d'une passe lumineuse de l'intenable Youcef Belaïli (sa 7e passe de la saison) pour tromper l'infortuné portier de Khenchela, Khedaïria (49').

L'entraîneur de l'USMK, Leknaoui, opère des changements pour essayer de revenir en vain. C'est le Mouloudia d'Alger qui va corser la note par le héros de la soirée, Zakaria Naïdji. Sur un joli service de l'Ivoirien Zougrana, Naïdji porte son nombre de buts, cette saison, à 6 réalisations pour 5 passes décisives. C'est le deuxième joueur le plus décisif de son équipe après Belaïli qui compte lui 10 buts et 6 passes décisives en 10 rencontres de championnat.

L'USM Alger a de quoi se soucier

L'ancien du Paradou AC, Zakaria Naïdji, a signé son premier hat-trick de la saison, scellant ainsi le sort de cette rencontre remportée face à Khenchela et porte le nombre de buts marqués par le MCA, cette année, à 29 réalisations en 10 matchs joués. Soit, une moyenne de presque 3 buts marqués par match. Cette neuvième victoire de la saison, la 8e de suite pour le Mouloudia, offre une avance confortable aux poulains de Patrice Beaumelle. Les Vert et Rouge ont en effet, pris l'envol et rien ne semble les arrêter, même si le nom des adversaires à venir, sont nettement d'une autre nature et surtout plus armés. En attendant, le MCA conforte sa position de leader avec 27 points pendant que l'USMK rétrograde à la 10e place qu'elle occupe avec le CRB (13 points). Le prochain derby face aux frères ennemis de l'USM Alger, prévu le 25 décembre au stade du 5-Juillet, s'annonce spectaculaire et assez régalant, même si les Usmistes qui ont joué moins de matchs cette saison, restent très loin derrière avec 7 points seulement récoltés en autant de matchs joués.