Les joueurs du MC Alger se trouvent depuis samedi à Rennes en France et précisément, au Château du Bois-Guy, pour y effectuer leur premier stage de quinze jours pour préparer leur nouvelle saison 2024-2025.

En plus de Youcef Belaïli qui a boycotté le stage à Rennes, deux joueurs n'ont pas pu partir en France. Il s'agit du défenseur latéral gauche Hamza Mouali et du gardien de but Moussaoui. Ce dernier n'a pas pu récupérer son visa avant le départ de la délégation samedi. Quant à l'ancien joueur du Paradou AC Moual, il a été refoulé au niveau de la PAF aux frontières de l'aéroport d'Alger, Houari Boumediene, en raison de sa situation irrégulière vis-à-vis du Service national. Il n'a donc pas été autorisé à effectuer ce déplacement à l'étranger.

Par ailleurs, il est très important de constater que contrairement à leurs habitudes, les supporters du Mouloudia d'Alger ne se sont pas présentés en force à l'aéroport pour ce déplacement de leurs joueurs en France. Et les quelques journalistes présents ont tenté d'interviewer des joueurs, Cependant, la direction du club a demandé à ses joueurs de s'abstenir de déclarations à la presse!

Et dire que le champion d'Algérie en titre, est un club véritablement «professionnel» et qui doit représenter le pays dans le continent africain...

Ceci dit, il y a lieu de noter que le Mouloudia a bien débuté son opération mercato avec quelques recrutements au moment où l'entraîneur de l'équipe, Amir Patrice Beaumelle a officiellement prolongé son contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025, tout en faisant appel à Gilles Morisseau (63 ans) comme nouvel adjoint pour les Champions d'Algérie en titre, avec Saâd Ichaâlalen.

D'ailleurs, Morisseau devrait rejoindre la délégation du Mouloudia d'Alger, à Rennes, où l'équipe sera en stage de préparation d'avant-saison qui débutera le 23 du mois en cours pour une durée de 15 jours.

Le technicien français Patrice Beaumelle (46 ans) et dont le contrat avait expiré le 30 juin dernier se voit ainsi, reconduit dans son poste à la faveur de la très belle saison réalisée par le club algérois en arrachant son huitième titre de champion d'Algérie, après plus d'une décennie de disette. Arrivé au Mouloudia en mars 2023, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a complètement changé le visage du club de la capitale qu'il a transformé en une véritable machine à gagner.

Question effectif, le MCA s'est attaché les services de quatre joueurs: le gardien de but Toufik Moussaoui (ex-Paradou AC), le défenseur ivoirien Serge Anthony Badjo (ex-FC Sol d'Abobo/ Côte d'Ivoire) et les deux milieux de terrain: Zakaria Draoui (ex-WA Casablanca) et l'Ivoirien Kipré Tiagori Emmanuel Junior Zunon (ex-FC Azam/ Tanzanie). Mais l'opération de recrutement n'est pas encore close, puisque d'autres joueurs sont annoncés comme de potentielles futures recrues.

Sur le plan administratif, le club a engagé Rachid Redjradj, au poste de directeur général de l'administration, lui qui avait occupé divers postes stratégiques, notamment à l'USM Alger, à l'ES Sétif, au CS Constantine, et à la JSM Béjaïa. Ce qui est une très bonne opération, compte tenu de la très grande et riche expérience de Redjradj en matière de gestion administrative.

Aujourd'hui, les joueurs du MC Alger sont donc à pied d'oeuvre à Rennes pour y effectuer ce premier stage de préparation de deux semaines, ponctué par deux ou trois joutes amicales face à des formations locales.

Encore faut-il rappeler qu'au programme préparé par le coach Amir Beaumelle, un second regroupement est également prévu au niveau du Centre d'entraînement de Zéralda, dès le retour au pays, où les joueurs du MC Alger prépareront leur entrée en lice en Ligue des Champions d'Afrique avec le déroulement du tour préliminaire, les 16, 17 et 18 août prochain.