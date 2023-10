Comme tout le monde sait que pour exprimer sa solidarité avec le peuple frère palestinien résistant et par respect aux mémoires des vénérables et glorieux martyrs victimes des agressions sionistes sauvages, commises dans le secteur de Ghaza contre les populations en Palestine occupée, la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de suspendre toutes les compétitions et les rencontres de football, jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce temps de suspension des compétitions nationales chaque équipe saisit cette occasion pour mieux préparer son retour. C'est le cas du Mouloudia d‘Alger qui a entamé, d'ailleurs, mercredi dernier, son deuxième stage dans la ville de Mostaganem, à l'ouest du pays. Ce stage de 4 jours a été ponctué, hier, par une rencontre amicale face à l'ESM locale. Une occasion pour Baumelle de s'arrêter sur la forme de ses joueurs avant d'entamer la préparation normale de la reprise du championnat à Alger.

Le choix était bien réfléchi

Ce choix du staff technique et des responsables du MCA, d'aller se préparer à Mostaganem, a été bien étudié. Il répond au fait que les joueurs peuvent travailler dans la sérénité, loin de toute pression dans la capitale. Connaissant très bien et satisfaits des commodités qu'offre ce lieu de regroupement, les responsables du MCA ont donc voulu revenir dans cette ville pour poursuivre leur stage avant la reprise prévue mais pas encore confirmée pour le 3 novembre.

Un match amical pour clore la préparation

Dans cet ordre d'idée de préparation, le coach Patrice Beaumelle a programmé une rencontre amicale, hier, au moment où on mettait sous presse, face à l'équipe locale de l'ES Mostaganem, actuel leader de la Ligue 2 de sa zone. Ce match amical permettra au coach des Vert et Rouge de présenter, en principe son «onze» qui doit disputer le prochain match en déplacement face à l'ASO Chlef, pour le compte de la 5e journée du championnat d'Algérie dont la date n'a pas encore été divulguée. La LFP et la FAF attendent le feu vert des autorités pour annoncer la reprise officielle des compétitions

Baumelle à la recherche de son onze

Le coach Patrice Baumelle doit donc débuter la rencontre amicale face à l'ESM avec ses titulaires avant de donner la chance aux jeunes afin de leur permettre de s'exprimer et se préparer pour assurer la continuité et parer aux différentes probables blessures de ses joueurs titulaires, justement.

Retour à Alger, hier après-midi

Juste après ce match amical face à l'ESM, la délégation du MCA a prévu de rejoindre Alger où les joueurs auront droit à deux jours de repos. Après quoi, les coéquipiers de Youcef Belaïli entameront le travail quotidien à l'École supérieure de l'hôtellerie et de la restauration (Eshra) à Aïn Benian (Alger), pour bien préparer le prochain déplacement à Chlef et disputer leur match de championnat face à l'ASO, comptant pour la 5e journée. Beaumelle et ses adjoints, ont prévu de procéder aux dernières retouches avant cette rencontre importante à Chlef où en cas de succès ils garderont leur place de leader qu'ils partagent avec l'USM Khenchela.