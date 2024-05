Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football le MC Alger sera en appel à Khenchela où l'attendent avec impatience les Ciskaoua (surnom des Khenchelis) pour se rapprocher un peu plus du titre. Mais il se trouve que les joueurs du nouveau coach Moufdi Cherdoud engagé dernièrement pour terminer la saison, veulent bien battre leurs concurrents du coach Patrice Beaumelle pour améliorer leur classement et surtout mettre fin à cette longue série de matchs sans défaite des Vert et Rouge. Après avoir battu le CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre, les gars de Khenchela veulent faire de même face au leader de la Ligue 1 Mobilis, ce samedi. Motivés par cette victoire face à l'équipe du Chabab, Saadou et ses coéquipiers sont décidés à prendre leur revanche sur les Mouloudéens qui les ont contrains au nul lors du match aller.