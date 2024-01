L'autre surprise de ce premier tour de la coupe d'Afrique des nations est ce résultat nul concédé par le Nigeria, dimanche, face à la Guinée équatoriale. En effet, ces deux sélections nationales ont fait match nul sur le score d'un but partout, lors du match qui les a opposés, avant-hier en début d'après-midi au stade Alassane Ouattara d'Ébimpé (25 km au nord d'Abidjan), pour le compte du second match du groupe A de la CAN 2024 qui se déroule en Côte d'Ivoire.

La Guinée équatoriale avait ouvert la marque à la 36' par Iban Salvador. Les Nigérians ont réussi à prendre un point dans ce match grâce à leur attaquant vedette Victor Osimhen. Le Ballon d'or africain 2023 a égalisé pour le Nigeria, deux minutes après l'ouverture du score des Équatos-Guinéens, en première période.

L'envol des Ivoiriens

Pour rappel, dans l'autre match du groupe, la Côte d'Ivoire avait battu la Guinée-Bissau sur le score de 2 buts à zéro, samedi, en match d'ouverture de la 34e édition de la coupe d'Afrique des nations. Pour le sélectionneur, Jean-Louis Gasset, commencer par une victoire est déjà essentiel pour ses joueurs dans une compétition aussi exigeante. Le technicien français a expliqué, en conférence de presse, que débuter ce tournoi par un succès est aussi très «important psychologiquement». Gasset affirme aussi que son équipe «avait eu du mal quand elle n'avait pas le ballon» et préfère donc « retenir le positif, comme les deux buts marqués et les nombreuses occasions créées».

Le point du groupe A

Classement Pts J

1. Côte d'Ivoire 3 1

2. Guinée équatoriale 1 1

3 Nigeria 1 1

4. Guinée Bissau 0 1

Reste à jouer:

18/01 (15h00):

Guinée équatoriale - Guinée Bissau

18/01 (18h00):

Côte d'Ivoire - Nigeria

22/01 (18h00):

Guinée Bissau - Nigeria

22/01 (18h00):

Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire

M.A.K.A.