La JSK a présenté, hier, son nouveau maillot et son équipementier Kappa, hier, dans la matinée lors d'une cérémonie organisée au niveau du cercle du club situé dans la ville des Genêts. Une cérémonie qui a été suivie de l'inauguration de son nouveau siège situé non loin de l'ancien dans la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou. En effet, les Canaris vont désormais évoluer avec un nouveau maillot aux couleurs Jaune et Vert habituelles mais avec une belle conception tandis que le club va désormais disposer d'un siège très bien conçu et à même d'abriter de grandes rencontres et conférences internationales.

Lors de la cérémonie de présentation de l'équipementier, Kappa, son directeur général a exprimé sa joie d'équiper un des clubs les plus prestigieux du continent africain avec son maillot orné d'étoiles acquises suite à des consécrations africaines. «Rémy Garnier, directeur général du groupe Kappa France n'a en effet pas manqué d'exprimer la volonté de sa marque de travailler sur le long terme au Maghreb en général et en Algérie via son partenariat avec la JSK». Dans cette optique, Garnier a révélé la volonté de Kappa d'ouvrir des boutiques personnalisées afin de faire connaître ses produits aux supporters de la JSK et des Algériens en général.

En fait, le club connaît une intense activité cette semaine. Quelques jours seulement avant la présentation du nouvel équipementier du club, la direction de la JSK a annoncé le lancement du travail pour la renaissance du football féminin en son sein.

La tâche de faire renaître l'équipe féminine de la JSK qui a été attribuée à Mme Naïma Laouadi n'est pas facile mais possible au vu du potentiel de la région en individualités.

D'ailleurs, à peine installée, la nouvelle femme-foot de la JSK entame un périple pour la prospection des talents qui formeront l'équipe phare du Djurdjura. Mme Laouadi se rendra ainsi au stade de la ville d'Azazga pour prospecter les talents des communes de Bouzeguène, Azeffoun et Mekla avant de se rendre dans d'autres localités.

En effet, le périple de Mme Laouadi passera par le stade communal de la ville de Larbaâ Nathen Irathen.

Prévue le 21 du mois d'octobre en cours, la séance concernera la prospection des footballeuses d'Aïn El Hammam, Ouacifs, Tizi Rached et Beni Yenni. Mme Laouadi sera, pour le même objectif, à Ath Douala, le 24 octobre pour faire émerger les talents des footballeuses des Ouadhia et Maâtkas avant d'aller, vers le littoral pour une prospection qui se tiendra au stade de la ville de Tigzirt. Seront concernées les footballeuses de Makouda, Tigzirt et Ouaguenoun.

Le 28 octobre, c'est au stade communal de Boghni que Mme Laouadi prospectera les footballeuses de la commune avant de revenir dans la ville de Tizi Ouzou pour prospecter les talents de Draâ Ben Khedda, Tirmitine, Tademaït.

Mme Laouadi prospectera également dans les cités universitaires de Tizi Ouzou pour dénicher des talents à même de composer une belle équipe.