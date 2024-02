«Il n'y a que le travail qui paie.» Cette citation va parfaitement à l'équipe «académique» du Paradou AC, qui est en train de donner une véritable leçon de «gestion» et surtout de «formation» aux ténors de la Ligue 1 Mobilis, adeptes d'une stratégie beaucoup plus portée sur des dépenses faramineuses sans aucun retour d'investissement à moyen et long termes. La politique menée depuis des années par le PAC a donné ses fruits et ce n'est certainement pas sa dernière éclatante victoire contre un prétendant pour le sacre qui contredira les spécialistes, unanimes à louer le mérite de cette formation. En matière de gestion. En effet, cette équipe de jeunes a étrillé (1-5), la formation de l'USM Alger, avec son armada de «joueurs expérimentés» et détentrice de la coupe de la CAF et de la Supercoupe d'Afrique.

L'équipe des frères Zetchi ne «surprend» pas les observateurs et férus du beau football, dans la mesure où, avec le coach français, Corentin Martins, les jeunes du Paradou alignent les bons résultats pour se retrouver sur la troisième marche du podium de la Ligue 1 Mobilis avec un total de 29 points, à deux points seulement, du CR Belouizdad, champion d'Algérie en titre!

Sur le plan comptable, le Paradou a, en 16 matchs joués, gagné 8 rencontres tout en faisant 4 matchs nuls et en ne concédant que 3 points. Sur le plan offensif, le PAC se trouve à la 5e place de la meilleure ligne d'attaque de la Ligue 1 derrière, respectivement, le MCA, le CRB, l'ESS et l'USMA, qui ont investi énormément d'argent avec des résultats qu'on connaît sur le plan national et international.

Quant à sa ligne défensive, elle possède la meilleure défense de la Ligue 1 professionnelle avec un total de 7 buts concédés, seulement, jusqu'ici. Un bien meilleur bilan que tous les autres clubs, dont la masse salariale avoisine celle d'une star d'un club comme Youcef Belaïli par exemple du Mouloudia d'Alger. Ceci, en dépit du fait que le club réalise de très bonnes opérations commerciales en vendant plusieurs joueurs à l'étranger à l'instar de Youcef Atal, Hichem Boudaoui, Ramy Bensebaïni, Adem Zorgane, Loucif Haithem, Farid El Melali et Abdelkahar Kadri pour ne citer que ces éléments.

De plus, ces résultats «remarquables» sur le double plan sportif et financier, ont été réalisés alors que l'équipe ne possède ni la logistique, ni les moyens, ni l'infrastructure adéquate, comme c'est le cas pour d'autres clubs «privilégiés», puisque eux, reçoivent bien les aides de l'État, alors que l'équipe des frères Zetchi, ne reçoit pas le même traitement, en dépit du fait qu'elle offre plusieurs joueurs internationaux aux différentes formations de l'élite nationale. Ce club, dont la formation a donné ses fruits, renforce aussi les rangs des différentes sélections algériennes. Encore faut-il relever qu'on se trouve juste à l'orée de la phase retour décisive de la Ligue 1 professionnelle, et déjà de grands clubs étrangers lorgnent sur les jeunes du Paradou pour les engager, à l'instar du milieu de terrain Yacine Titraoui. Ceci, montre, si besoin, que c'est un club comme le Paradou que les responsables du sport en général et du football en particulier se doivent d'aider et non, ces clubs budgétivores dont les résultats sont en dents de scie, pour ne pas dire, sont bien loin des espérances en termes de résultats et de formation, malgré le fait que leur masse salariale respective, est bien plus onéreuse par rapport à celle de cette équipe académique du Paradou AC.