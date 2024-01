Les joueurs de l’USM Khenchela ont bien voulu rester sur la dynamique des bons résultats en tentant d’aligner une cinquième rencontre sans défaite, mais, en face, la fameuse «équipe olympique » du Paradou AC, vient de les stopper sur leur pelouse du stade Hammam Ammar.

Pourtant, ce sont les joueurs du coach Louail qui ont bien débuté la partie en multipliant les rushs dans le camp du Paradou.

On s’acheminait vers la demi- heure du jeu lorsque Baakoh transmet une balle à Sabouni qui s’engouffre dans la surface de réparation avant d’être fauché.

L’arbitre Aouina n’a pas hésité à désigner le point du penalty. Baakoh se fait alors un plaisir de le transformer en but (28’). Juste après cette action, Boukerma a vu sa balle déviée in-extremis par Khedaïria qui a évité l’égalisation.

La mi-temps est sifflée en faveur des locaux (1-0). De retour des vestiaires, les joueurs du coach Martins reprennent le jeu à leur compte pour rétablir l’équilibre. Et c’est ce qu’ils ont réalisé grâce à une erreur défensive des Khenchelis. Ce qui a permis à Titraoui de niveler la marque (47’).

Le match s’anime et les deux équipes s’échangent les attaques jusqu’à la 95’ de la partie où Kassis réussit à saisir l’ultime occasion pour offrir une très belle victoire aux Pacistes qui se réjouissent ainsi d’avoir arraché cette très difficile victoire devant cette équipe de l’USMK bien accrocheuse mais manquant de réalisme.

Ainsi, grâce à sa très bonne performance, le Paradou conserve sa place de dauphin du leader le MCA, alors que l’USMK partage la 4e place avec l’USM Alger sur un total de 23 points chacun. Mais, il y a lieu de noter enfin que l’USM Alger compte 2 matchs en retard et elle pourrait donc bien améliorer sa position au classement après la consommation de ces deux matchs en retard.