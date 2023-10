L’USM Khenchela a rejoint le MC Alger en tête du classement de la Ligue 1 algérienne de football, après sa précieuse victoire chez le CR Belouizdad (3-2), en match disputé samedi après-midi au stade du 20-Août 1955 (Alger), pour le compte de la quatrième journée. Les choses avaient mal démarré pour le Chabab, mené deux fois au score, sur des réalisations d’Omoyelle (8e) et Rebiaï (43e), mais il s’était relativement bien ressaisi, en égalisation à chaque fois, respectivement par Saâdou (23e csc) et Darfalou (45e+2). Sur sa lancée, le champion sortant aurait même pu l’emporter sur un penalty d’Oussama Darfalou, mais ce dernier avait échoué dans sa transformation, face à l’ex-gardien international de l’ES Sétif, Sofiane Khedaïria. Une erreur que le milieu de terrain de l’USMK Hicham Ogbi a évité de commettre lorsqu’il s’est vu accorder à son tour un penalty à l’ultime seconde du temps réglementaire, se permettant même le luxe de prendre à contre-pied le gardien belouizdadi Alexis Guendouz (3-2). Une importante victoire en déplacement, qui confirme la bonne santé de l’USMK en ce début de saison, car après l’ES Sétif et la JS Kabylie, c’est le champion sortant qu’il accroche à son tableau de chasse. Un peu plus tôt dans l’après-midi, le MC El Bayadh avait difficilement dominé l’ASO Chlef, grâce à un but de Hitala (18e), alors que la confrontation directe entre les nouveaux promus ES Ben Aknoun et US Souf a tourné à l’avantage de ce dernier, l’ayant emporté (1-0) à Alger, sur un penalty d’Al Ghunaymi (38e). Un précieux succès pour les Soufis, qui grimpent à la neuvième place du classement général, avec quatre points, alors que l’ESBA reste scotchée à l’avant-dernière place, avec une seule unité au compteur.