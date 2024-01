L'Expression: Quelles sont vos impressions en voyant votre équipe terminer la phase aller leader de votre groupe?

Karim Takka: Mes impressions expriment le sentiment d'un devoir accompli en première partie du championnat. Un soulagement et une satisfaction à la fois, même si la mission est loin d'être accomplie, puisque le plus dur reste à faire durant la phase retour.

Est-ce que c'est un objectif atteint ou juste un fait du hasard?

C'était notre objectif au tout-début de la saison, je l'ai même déclaré avant même l'entame de la préparation de l'intersaison. Nous avons fait une bonne préparation d'inter- saison. Une bonne préparation sur tous les plans, notamment physique et mentale, qui nous a donné cet élan de viser haut à savoir l'accession en Ligue 1 professionnelle.

Comment avez-vous vécu cette première phase en qualité de président?

À vrai dire, je l'ai vécu avec beaucoup d'appréhension, puisqu'il faut reconnaître qu'on avait mal entamé la saison. Nous avons même douté après notre première défaite de 3 à 0, face au CABatna...en plus des deux matchs nuls concédés gratuitement. Fort heureusement, nous avons réagi à temps en changeant le staff technique. Nous avons rappelé Mourad Karouf qui connaît bien la maison et sur lequel nous avons misé pour le volet de gestion du groupe. Du coup, nous avons réussi dans notre stratégie de changement, puisque depuis nous n'avons pas perdu et nous avons gagné tous les matchs.

Est-ce que vous avez des soutiens des autorités locales et de wilaya pour atteindre vos objectifs?

Franchement sur le plan local, l'APC d'Akbou nous a versé la subvention de 40 millions DA, elle est à remercier, quant à la wilaya nous jugeons que leurs aides sont en deçà de nos attentes. Nous sommes le club phare de la wilaya, nous jouons les premiers rôles et nous avons comme objectif l'accession en championnat de Ligue 1. Je pense, en mon âme et conscience qu'on doit nous prêter main forte pour notre club qui est sur le point de réaliser une accession historique.

Quel est l'appel que vous lancez à l'adresse des autorités justement?

Je lance un appel aussi bien aux autorités de wilaya, aux autorités locales, aux industriels et investisseurs de notre région et de toute la wilaya, afin de venir en aide à notre club pour atteindre notre objectif qui sera unique dans les annales du football national, en tenant compte de notre parcours en matière d'accessions successives.

Quel est votre dernier mot?

Je remercie infiniment nos supporters qui sont d'un apport considérable pour notre équipe, les autorités locales, nos différents sponsors pour leurs apports, la presse écrite, radiophonique et audiovisuelle pour leur soutien. J'appelle à une forte adhésion pour atteindre notre objectif et réaliser le rêve de toute une région inchAllah. Merci à votre journal, L'Expression, pour l'intérêt affiché à notre égard.