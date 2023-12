Comme prévu, la sélection algérienne de football qui prépare la prochaine coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire, a entamé son premier rassemblement, hier, au Centre technique national de Sidi Moussa. Les joueurs de l'Équipe nationale rallieront le lieu du regroupement par groupes. Après donc, Youcef Belaïli (MC Alger), Islam Slimani (Curitiba FC), Youcef Atal, une dizaine de joueurs sont arrivés, hier, au CTN pour former l'effectif de l'EN et commencer le travail de préparation spéciale, fixé par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, et son staff technique en prévision de la CAN.

L'effectif se complètera par groupes

Retenu par un match de championnat en Arabie saoudite, avec Al Ahli de Djeddah, le capitaine d'équipe des Verts, Riyad Mahrez, devrait rejoindre ses coéquipiers au Centre technique de Sidi Moussa, samedi, pour entamer la préparation de la CAN 2024. Riyad qui avait pour rappel, raté une grande partie de la phase pré-compétitive en 2022, avant cette CAN jouée au Cameroun, est très motivé à sortir le grand jeu. Quant aux deux joueurs qui évoluent en Angleterre, à savoir Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton) et probablement Yasser Larouci (Sheffield United), et Saïd Benrahma (West Ham United), eux aussi retenus par des rencontres de Premier League anglaise, ils seront les derniers à compléter le groupe. Si, bien tendu, Djamel Belmadi décide de compter sur eux pour la phase finale de la CAN.

Ounas attendu, aujourd'hui

Les joueurs de l'Équipe nationale concernés par ce premier rassemblement avant le départ à Lomé pour le stage d'avant-CAN, sont arrivés, hier, en début d'après-midi en provenance de plusieurs capitales. Ainsi, Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), et Baghdad Bounedjah (Al Sadd) ont rejoint le CTN de Sidi Moussa comme prévu, ce mardi. L'autre joueur concerné par la CAN, à savoir Adam Ounas, il devrait arriver, aujourd'hui, avec son camarade à Lille, Nabil Bentaleb.

Le groupe des Verts devrait être presque au grand complet le 31 décembre 2023, avant de s'envoler à bord d'un vol spécial en direction de la capitale togolaise Lomé, le 1er janvier prochain où les camarades de Youcef Atal devraient effectuer le stage pré-compétitif d'avant-CAN, programmé du 1er au 10 janvier. Le départ de la délégation algérienne est prévu à 10h00 du matin de l'aéroport Houari Boumediene d'Alger.

Un match d'application face aux U23

Le driver des Verts a programmé aussi une rencontre d'application et de préparation au Centre technique de Sidi Moussa face à la sélection nationale des U 23, le dimanche 31 janvier 2024. L'Équipe nationale, Espoirs, avait pour rappel, affronté la Palestine, il y a quelques jours, en amical à Annaba. La sélection algérienne se rendra à Bouaké, le 10 janvier pour préparer son premier match du groupe D, prévu le 15 du même mois face à l'Angola sur le terrain du stade de la Paix de Bouaké.

Le Burundi et le Togo à huis clos

L'Équipe nationale disputera deux rencontres amicales durant son stage pré-compétitif, prévu du 1er au 10 janvier à Lomé. Les camarades de Sofiane Feghouli, affronteront la sélection du Togo le 5 janvier 2024 et le Burundi le samedi 9 janvier 2024. Ces deux matchs se «disputeront à huis clos», indique l'Agence presse service (APS) qui précise aussi que cette décision a été prise suite à la demande du sélectionneur national, Djamel Belmadi. Le driver des Verts entend profiter de ces deux joutes de préparation avant d'entamer la compétition officielle pour dégager son équipe type, avant ce premier duel à la CAN 2024 face à l'Angola le 15 janvier 2024. Pour rappel, l'équipe togolaise jouera cette rencontre face à l'Algérie avec un groupe composé de joueurs locaux. Quant à la sélection du Burundi, elle se présentera avec son équipe habituelle. C'est-à-dire, renforcée par des internationaux évoluant à l'étranger. C'est aussi ce que l'entraîneur de cette sélection, Etienne Ndayiragije, a déclaré à propos de la rencontre amicale face aux Fennecs. «On tient à remercier les responsables des clubs où évoluent nos joueurs professionnels qui ont accepté de libérer nos internationaux pour ce match amical contre l'Algérie», a-t-il confié.