Le président de Fédération algérienne de natation (FAN) Nacer- Eddine Zahafi, a qualifié mardi de « positif » le bilan de l’Équipe nationale au vu « du nombre de médailles » décrochées aux championnats d’Afrique disputés à Luanda (Angola) du 30 avril au 5 mai 2024. « Les nageurs de la sélection algérienne ont réalisé une participation honorable au rendez-vous de Luanda au vu du nombre de médailles décrochées, avec une moisson de 25 breloques (9 or, 5 argent, 11 bronze), malgré quelques défections à l’image d’Abdallah Ardjoune et Oussama Sahnoune », a-t-il déclaré à l’APS.L’Équipe nationale a terminé à la 3e place au classement général mixte, derrière l’Égypte qui a raflé 47 médailles (15 or, 19 argent, 13 bronze), et l’Afrique du Sud avec 38 médailles (13 or, 14 argent, 11 bronze). « Nous sommes fiers de nos nageurs qui se sont bien comportés lors de cette compétition, en parvenant à faire mieux que lors des Jeux africains d’Accra (Ghana) disputés du 8 au 23 mars dernier, où nous avions décroché 23 médailles.

C’est un indice positif, surtout avec l’éclosion de jeunes nageurs à l’image de Lilia Midouni (19 ans) et la confirmation des anciens comme Rania Nefsi et Amel Melih », a-t-il ajouté.

La sélection algérienne (messieurs/dames) a pris part aux championnats d’Afrique avec un total de dix nageurs, sous la conduite des entraîneurs nationaux, Mouloud Bouchendouka et Elyès Nefsi, en l’absence du trio : Abdallah Arjdoune, Moncef Belamane, et Oussama Sahnoune.

Concernant l’échec des nageurs algériens à réaliser jusque-là les minima qualificatifs aux JO-2024 de Paris (26 juillet-11 août), le président de l’instance fédérale s’est dit « optimiste ». « Le délai des qualifications arrive à terme le 23 juin prochain, les chances de nos athlètes restent intactes d’autant que la plupart d’entre eux vont participer à des meetings qualificatifs au rendez-vous olympique prévus en Europe, à l’image du circuit annuel «Mare Nostrum» en juin (regroupant trois meetings, NDLR). »

La meilleure performance algérienne aux championnats d’Afrique Open remonte au rendez-vous de Tunisie en août 2022, qui a vu les messieurs remporter le titre pour la première fois de l’histoire, en plus de la deuxième place décrochée au classement général mixte.