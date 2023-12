Les citoyens algériens ont été sidérés et émus en apprenant, mercredi soir, l'accident tragique de la circulation, dont a été victime l'équipe du MC El Bayadh, ayant causé la mort de deux personnes et 10 autres blessées, parmi les membres du club. Les deux membres décédés au cours de ce tragique accident sont le gardien de but, Zakaria Bouziani et l'entraîneur adjoint, Khaled Meftah. Dès l'annonce de ce tragique accident survenu à Sougueur dans la wilaya de Tiaret impliquant le car transportant la délégation du club de football du Mouloudia d'El Bayadh (Ligue 1 Mobilis) qui devait affronter la JS Kabylie, hier, à Tizi Ouzou, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances à la famille de l'équipe du Mouloudia d'El Bayadh.

Le premier responsable de l'État, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'à l'ensemble de la famille sportive d'El Bayadh: «J'ai reçu avec une grande douleur et tristesse la nouvelle du drame qui a frappé le staff technique et les joueurs du MC El Bayadh. Face à cette grande perte, je présente aussi mes sincères condoléances et ma sympathie aux familles des victimes, ainsi que mes voeux de prompt rétablissement pour les blessés. Je présente également mes condoléances à tous les supporters de l'équipe. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»