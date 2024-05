La 24e édition du Tour d'Algérie cycliste 2024, prévue du 12 au 21 mai en 10 étapes, traversera plusieurs wilayas du nord-ouest du pays vers l'Est avant de rallier Alger, sur une distance globale de plus de 1700 km, ont annoncé les organisateurs, dimanche à Alger. «La caravane du Tour d'Algérie composée de 95 cyclistes représentant 17 équipes dont 11 étrangères, parcourra une distance globale de plus de 1700 km», a indiqué dimanche, le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Kheireddine Barbari lors du Forum de la presse sportive de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), tenu à la salle des conférences «Abdelkader Hamani», au stade du 5- Juillet du Complexe olympique Mohamed Boudiaf.

Le coup d'envoi sera donné à Oran

La 24e édition du Tour d'Algérie 2024 a été répartie sur 10 étapes dont le coup d'envoi sera donné à Oran (nord-ouest) en passant respectivement par les villes de Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Ténès, Chlef, Blida, Bouira, Sétif, Constantine, Skikda, Guelma puis Annaba (nord-est). Parmi les normes retenues pour le choix du parcours, Barbari a indiqué que «le choix était technique, selon le cahier des charges de l'Union internationale de cyclisme (UIC), en prenant en considération l'égalité régionale, et en fixant l'arrivée au centre de chaque ville, parce que nous visons le spectacle et la promotion de la petite reine auprès du public algérien». Lors de cette conférence de presse, sept maillots du Tour d'Algérie 2024 ont été présentés, à savoir: le maillot jaune du vainqueur final du Tour, le maillot vert du meilleur sprinter, le maillot blanc du meilleur cycliste U 23, le maillot à pois du meilleur grimpeur, le maillot bleu du vainqueur de chaque étape, le maillot orange du meilleur cycliste combattif, auxquels s'ajoute le maillot rouge, innové cette année, pour récompenser le meilleur cycliste algérien, afin de stimuler les coureurs algériens durant ce tour.

Les quatre continents seront représentés

Le président de la FAC a souligné que la grosse partie de l'enveloppe financière réservée à cette manifestation est allouée à la restauration et l'hébergement, ainsi que la logistique, grâce à la contribution des sponsors qui accompagnent ce grand évènement sportif, au cours duquel des manifestations culturelles, économiques et pédagogiques seront organisées, selon le directeur du Tour d'Algérie-2024, Yacine Lafala. «Concernant la participation qualitative, le Tour d'Algérie enregistrera la présence de représentants de quatre continents, ce qui lui confère un caractère mondial et lui permet d'élever le niveau technique de la compétition. Cette édition offrira du spectacle et sera une opportunité pour les coureurs algériens et les clubs locaux de se frotter à leurs homologues étrangers afin d'acquérir de l'expérience», a précisé Barbari. Le même responsable a ajouté: «La Fédération a reçu soixante demandes de participation au Tour d'Algérie-2024, et on a invité un bon nombre d'équipes étrangères dont l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Érythrée, le Rwanda, la Tunisie, la Libye, Maurice, la Malaisie, les Pays-Bas, qui ont répondu favorablement, auxquelles s'ajoute le Centre international de l'UCI qui regroupe des cyclistes de différentes nationalité.»

La 24e édition du Tour d'Algérie-2024 a la particularité d'organiser en même temps trois Grands Prix internationaux, ce qui constitue une première dans l'histoire de cette manifestation cycliste à savoir: le Grand Prix d'Oran (11 mai) disputé dans un circuit fermé long de 6,5 km à parcourir 17 fois, le Grand Prix d'Annaba (22 mai) dans un circuit fermé long de (1,5 km) à parcourir 50 fois et enfin le Grand Prix d'Alger (24 mai) long de 1,620 km à parcourir 50 fois.

Le parcours de la 24e édition:

12 mai (1ère étape):

Oran-Sidi Bel Abbès (124 km)

13 mai (2e étape): Sidi Bel Abbès-Mostaganem (146 km)

14 mai (3e étape): Mostaganem- Ténès (156 km)

15 mai (4e étape):

Chlef-Blida (154,3 km)

16 mai (5e étape):

Blida-Bouira (129,5 km)

17 mai (6e étape):

Bouira-Sétif (186,5 km)

18 mai (7e étape):

Sétif-Constantine (129,4 km)

19 mai (8e étape): Constantine-Skikda

(117,4 km)

20 mai (9e étape):

Skikda-Annaba (126,5 km)

21 mai (10e étape):

Annaba-Guelma (148,5 km)