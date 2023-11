La Ligue de football professionnel (LFP) a, dans un communiqué rendu public, dévoilé les dates des rencontres de la

5e à la 7e journées de Ligue 1. Cette instance mandatée par la FAF pour gérer la compétition et la programmation des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, a également fixé les dates de matchs retards. Ainsi, la 5e journée de Ligue A Mobilis aura lieu le vendredi 10 et le samedi

11 novembre 2023. Quant aux matchs retards de la 3e journée. PAC-CRB et ESS-USMA, ils auront lieu le mardi 14 novembre 2023. La

6e journée a été fixée pour le vendredi 17 et le samedi 18 novembre 2023. La 7e journée, elle, devrait se dérouler le vendredi 24 et le samedi 25 novembre 2023. Pour rappel, les rencontres de championnat se disputeront à huis clos et cela jusqu’à nouvel ordre, comme indiqué par la FAF lors d’un récent communiqué publié sur son site officiel.