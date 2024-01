Le Clasico a tourné à la démonstration. Le Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Espagne en surclassant son grand rival du FC Barcelone, dimanche, en Arabie saoudite (4-1). Vinicius a fait très mal avec un triplé en première période (7', 10', 39'). Robert Lewandowski avait réduit le score (33') mais Rodrygo (64') a mis fin à tout suspense. Ronald Araujo a été expulsé (71') et illustré l'impuissance des Blaugrana. Les Merengue prennent leur revanche sur la saison dernière. Vainqueur du trophée, il y a un an, le Barça a coulé cette fois.

Les ajustements tactiques de Xavi se sont révélés désastreux dès les premiers instants du match. Privé de Raphinha, blessé lors de la demi-finale, le coach barcelonais avait misé sur un inhabituel 4-4-2 avec Ronald Araujo arrière droit et Jules Koundé en défense centrale, notamment.

Les deux joueurs ont tout de suite été dépassés face aux accélérations et aux appels de l'insolent Vinicius.

C'est ce qui explique peut-être bien cette raclée prise face au grand rival madrilène.