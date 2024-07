Depuis 2009, le Real Madrid effectue sa tournée d'été aux États-Unis. Une série de matchs amicaux qui permet au club madrilène de préparer sa saison.

Mais aussi, de tester sa cote de popularité outre-Atlantique et de faire du profit économiquement.

Marca rapporte par ailleurs que cette tournée 2024 doit rapporter 12 millions d'euros au club présidé par Florentino Pérez. Et ce, malgré les absences de certaines stars comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Vinícius Júnior, en vacances après avoir disputé l'Euro ou la Copa America.

Le Real Madrid doit s'envoler demain direction les États-Unis.

Au programme, trois rencontres amicales pour les Merengues: contre l'AC Milan, à Chicago (le 1er août), un Clasico contre le FC Barcelone, dans le New Jersey (le 4 août) et une opposition face à Chelsea, à Charlotte (le 7 août).