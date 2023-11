Alors qu'il était bien parti pour revenir, l'attaquant algérien Yacine Brahimi, semble s'éloigner encore plus des Verts. Si ses statistiques (12 buts et 5 passes décisives en 8 matchs joués) sont bien à même de lui permettre de reprendre une place, au moins dans la liste élargie du coach Belmadi, l'on apprend que le meilleur buteur du championnat du Qatar cette année, ne serait pas prêt à revenir en sélection pour uniquement honorer sa convocation et rester loin des plans du coach de l'EN. Pour rappel, la dernière convocation de l'ex-joueur du Stade Rennais remonte à la dernière participation à la CAN 2022 jouée au Cameroun. Des émissaires envoyés par Belmadi pour mesurer la température du joueur d'Al-Gharafa quant à sa volonté de vouloir revenir en équipe d'Algérie, auraient certifié au driver des Verts que Yacine n'était pas prêt à assumer des rôles secondaires en sélection et par conséquent, il serait bien pour tout le monde d'éviter de le convoquer dans l'immédiat. C'est dire que le retour de Brahimi, est loin d'être acté, malgré les très bonnes performances de l'ex- joueur de Porto, en ce début de saison avec son club au Qatar.

C'est loin d'être un problème technique

Bien qu'il soit techniquement apte et valable pour mériter l'égard et la convocation du sélectionneur national Djamel Belmadi, le capitaine d'équipe d'Al-Gharafa FC, Yacine Brahmi, demeure un joueur caractériel qui a du mal à accepter le banc de touche. Chose qui rend son retour pratiquement impossible, du moins pour le moment. Sans verser dans une quelconque polémique, Belmadi avait invité ceux qui plaidaient pour le retour de Brahimi en sélection, à aller lui poser la question, «s'il avait toujours envie de revenir parmi le groupe des Verts». Une réponse qui laisse supposer que l'ancien joueur du FC Porto n'était pas vraiment intéressé par l'idée de revenir parmi ses camarades internationaux. Bien entendu, il va sans dire que sa présence fera beaucoup de bien au sélectionneur national sur le plan technique mais à condition qu'il soit soumis à la discipline du groupe et accepter la concurrence. Yacine n'est certes pas un joueur à problème, mais il reste quand même un joueur qui aime être sur le terrain, le plus souvent possible.

Yacine évite de parler de l'Algérie

Dans une récente sortie médiatique au Qatar, le meneur de jeu d'Al- Gharafa, Yacine Brahimi, a abordé plusieurs sujets, touchant son excellent début de saison mais pas un passage concernant son éventuel retour en équipe d'Algérie souhaité par, il faut le rappeler, plus d'un parmi les fans de l'Équipe nationale. Brahimi semble avoir tiré un trait sur la sélection nationale, même s'il avait pour rappel, déclaré qu'il n'allait jamais tourner le dos à l'Algérie, si on fera appel, bien entendu à ses services. Une déclaration, a priori diplomatique car quelques sources proches de ce dossier, affirment que le divorce entre le coach de l'EN et Brahimi semblait bel et bien consommé. Si Brahimi évite de parler de son avenir avec la sélection, c'est pour justement éviter les polémiques avec son entraîneur national et surtout ne pas tomber dans des malentendus qui risquent d'envenimer encore plus une relation, jugée par certains, comme étant tendue entre le sélectionneur national et son joueur.