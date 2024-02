Menée au score mais plus entreprenante que son adversaire, la République démocratique du Congo a arraché sa qualification pour les demi-finales de la coupe d'Afrique des nations (CAN), vendredi à Abidjan, en venant à bout de la Guinée (3-1).

Le début de match a été pour le moins intense pour ce second quart de finale de la CAN. Guilavogui a pénétré dans la surface congolaise et a envoyé le ballon vers le but, mais d'une intervention à propos, Mpasi a pu dévier le ballon (1'). La réponse n'a pas tardé car 2 minutes plus tard, la RD Congo a répliqué sur une longue touche, et aidé par une incompréhension dans la défense, Wissa a coupé la trajectoire du ballon, qui est passé près du poteau (4'). Suite à cela, le rythme est retombé, presque logiquement et, après le quart de jeu, Chancel Mbemba s'est rendu coupable d'un coup d'épaule trop intense sur Mohamed Bayo dans la surface de réparation. L'attaquant ne s'est pas privé de se faire justice en transformant le penalty pour du même coup ouvrir le score (0-1, 21'). En bon capitaine qu'il est, Mbemba ne s'est pas laissé abattre et, à la réception d'un corner, il s'est bien démarqué au second poteau pour reprendre le ballon de volée malgré un angle fermé (1-1, 27'). Sur le plan général, la première période s'est avérée plutôt pauvre en occasions entre deux équipes d'un niveau similaire et il était donc logique de voir un score de parité à la pause. Au retour des vestiaires, Wissa s'est mis en avant via de nombreuses percées mais c'est l'entrée de Silas qui a été déterminante, car une minute après une occasion en or pour Conte dans la surface opposée (61'), l'attaquant s'est lancé dans un rush et a été fauché dans la surface du Syli. D'un plat du pied parfait, Wissa a trouvé le chemin des filets pour redonner l'avantage à sa sélection (2-1, 65'). Par la suite, le match a été plongé dans une torpeur assez importante et c'est peu dire que l'enjeu a empêché les initiatives offensives. Une situation qui a profité à la RD Congo qui, avec un superbe coup franc de Masuaku qui a surpris un Koné trop peu attentif (3-1, 82') s'est donc imposée et qualifiée pour le dernier carré de cette CAN 2023. En demi-finales, les coéquipiers de Chancel Mbemba défieront, mercredi prochain, le vainqueur de Mali-Côte d'Ivoire.

Desabre (Ent-RDC): «Il faut croire au sacre»

Le sélectionneur français des Léopards de la RD Congo, Sébastien Desabre est revenu sur la fin de rencontre gagnée face à la Guinée avec cet exploit de ses capés qui sont arrivés au dernier carré de la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain «Effectivement, c'est notre première victoire, je pense qu'elle arrive au bon moment puisqu'on monte en puissance dans la compétition, tout simplement. Donc on peut dire qu'on a gagné, qu'on a fait match nul, mais qu'on n'a pas perdu aussi dans cette compétition. On est en demi-finales. Bien sûr, ce serait idiot de ne pas croire au sacre final. Mais ça va être difficile, comme cela a été ce soir (vendredi). Ce n'est pas la CAN des surprises, c'est la CAN du travail récompensé. Je suis fier de mes joueurs, ils ne sont pas là par hasard.»