Déjà éliminée de la coupe d'Algérie dont la finale opposerait le MCA au CRB, l'USM Alger n'a plus comme objectif que de s'occuper d'abord de terminer le championnat d'Algérie professionnel de la Ligue 1 Mobilis sur le podium et ce, pour reprendre confiance afin de bien négocier la défense de son titre africain pour la coupe de la Confédération continentale africaine dont elle est détentrice du trophée.

Il fallait bien voir les visages des férus des Noir et Rouge à l'issue du dernier derby contre les «frères-ennemis» du Mouloudia d'Alger, perdu sur le score étriqué d'un but à zéro.

Et ce que remarquent amèrement les fans de l'USMA, c'est que leurs joueurs qui ont concédé un but à la 23' du jeu, n'ont pu réussir à niveler la marque durant tout le temps restant de la partie.

Et ce n'est vraiment pas faute d'avoir essayé. Les joueurs du coach Garrido ont tout fait pour prendre à défaut l'arrière- garde mouloudéenne, mais la grande solidarité des joueurs du coach Beaumelle a permis à leur adversaire du jour de terminer la rencontre sur ce maigre avantage d'un but. Ce qui permet aux Vert et Rouge de consolider leur place de leader incontesté qu'ils occupent depuis fort longtemps.

La déception des fans des Rouge et Noir a été totale, surtout lorsqu'ils ont constaté qu'ils ont des joueurs qui ont été incapables de concrétiser les occasions qu'ils se sont procurées durant la partie et en particulier durant la seconde période.

Bacha, entré en cours du match a, certes, donné plus de tonus à cette ligne offensive des Rouge et Noir, mais c'était vraiment insuffisant, car le manque de réalisme à l'approche des buts du gardien mouloudéen leur a fait vraiment défaut.

Pas du tout découragés par le fait que leur équipe était menée au score, les fans de l'USMA ont fait leur travail dans les gradins qu'ils ont parfaitement animés avec des tifos et autres fumigènes et pétards. Or, le répondant des joueurs sur le terrain n'était pas conforme aux attentes de ces fidèles supporters des Rouge et Noir. Il faut reconnaître que le Mouloudia d'Alger était véritablement supérieur à leur équipe et c'est ce qui a le plus découragé les fans des Rouge et Noir.

Et pour tenter de trouver une quelconque réaction positive de la part de leurs joueurs lors des quatre prochaines rencontres, les supporters de l'USMA constatent que leurs joueurs devront bien se préparer sur le plan physique, surtout que Belaïd et ses coéquipiers doivent négocier deux matchs devant des équipes coriaces de l'ouest du pays, jouant très bien au football. Il s'agit du MC Oran et de l'ASO Chlef.

Or, le premier match contre le MCO serait vraiment très difficile à négocier dans la mesure où les Hamraoua sont condamnés à gagner leurs quatre prochains matchs pour éviter le relégation, eux qui partagent l'avant-dernière place du classement avec l'ES Ben Aknoun.

En fin de partie, le coach Garrido a, entre autres, déclaré qu'«on méritait au moins le nul. La preuve, explique- t-il, on s'est procuré des situations en deuxième mi-temps, mais la chance nous a tourné le dos, alors que l'efficacité offensive nous a vraiment fait défaut, pour ne pas dire nous a trahis...».

Une chose est sûre, après ce revers concédé face au Mouloudia d'Alger et surtout la manière avec laquelle les camarades du capitaine Belaïd ont perdu ce match, les jours de l'entraîneur espagnol Garrido sont comptés. Ce technicien qui a réussi quelques bons résultats, notamment en coupe de la CAF, ne fait plus l'unanimité. Certains avancent que son sort est déjà scellé et qu'il ne fera plus partie de la maison usmiste, la saison prochaine.