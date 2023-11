La sélection algérienne de football, drivée par Djamel Belmadi, entrera en stage bloqué le 13 novembre en cours au Centre technique national (CTN), dans la perspective de se préparer pour les deux premiers matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026. La première rencontre des Verts contre la Somalie est prévue le jeudi 16 novembre 2023 à 18h00 (17h00 GMT) au stade Nelson Mandela, à Alger. Quant au second match de ces éliminatoires (CM 2026) face au Mozambique, il est programmé au stade de Maputo, le 19 novembre, à 14h00 heure locale. Une entame des qualifications, très attendue par les fans de l'EN qui nourrissent aussi d'énormes espoirs pour commencer de la plus belle des manières cette campagne des éliminatoires au prochain Mondial 2026, prévu au Canada, les USA et le Mexique.

La liste de Belmadi est attendue samedi

La Fédération algérienne de football a finalisé, samedi dernier, l'envoi des convocations aux joueurs professionnels, concernés par les deux prochaines sorties des Verts face à la Somalie le 16 novembre au stade de Baraki à Alger et le Mozambique le 19 du même mois à Maputo. Cela s'est passé après que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, eut dressé une liste élargie de 40 joueurs. La liste définitive de Belmadi, est attendue au plus tard samedi prochain, soit le 11 novembre 2023. Cette liste ne devrait pas connaître trop de surprises, précise une source de la FAF. Par ailleurs, comme l'a exigé la Confédération africaine de football (CAF), les sélectionneurs des nations qualifiées pour la prochaine CAN 2024, sont appelés à choisir 26 joueurs seulement pour disputer cette phase finale, qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Il est évident que Belmadi devrait prendre les éléments les plus performants et les plus en forme, à la veille de chaque échéance pour arrêter la liste des éléments qui feront le voyage avec lui à Bouaké, le mois de janvier prochain. D'ici là, il doit préparer l'entame des rencontres, importantes des éliminatoires (CM 2026).

Atal l'exception

Malgré la situation très difficile que traverse le latéral droit de l'Équipe nationale Youcef Atal, titulaire à part entière chez les Verts, le coach Djamel Belmadi pense à le convoquer pour ce prochain stage de l'EN, qui commencera le 13 novembre au centre technique de Sidi Moussa. En déficit énorme en matière de temps de jeu à cause de la sanction de 7 matchs qui lui a été infligée par la ligue professionnelle de football, après son geste de solidarité avec les victimes de Ghaza, l'on apprend qu'Atal devrait recevoir sa convocation. Une exception pour un joueur important et presque irremplaçable en défense. Comme révélé sur ces colonnes, le joueur de l'OGC Nice, devrait être le premier à rejoindre le Centre technique national de Sidi Moussa, le 10 du mois en cours pour commencer la préparation physique spéciale, prescrite par le staff technique des Verts. Le cas Atal, n'est pas une première chez les Verts. En effet, Islam Slimani en 2019, qui a été lâché par son club turc, Fenerbahçe, en restant plusieurs semaines sans jouer, s'est retrouvé dans la liste de Belmadi pour la CAN remportée par l'EN en Égypte. C'est dire que le driver des Verts, prend d'autres considérations, comme critères de sélection avant d'être fixé sur sa liste de joueurs convoqués.