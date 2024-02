Comme indiqué, hier, sur ces colonnes, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi, veut se donner encore quelques jours avant de désigner le successeur du désormais

ex- sélectionneur national Djamel Belmadi, parti après l'échec des Verts lors de la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

C'est ainsi qu'afin de ne pas se tromper dans son choix, la FAF a procédé, ce lundi, à l'installation d'une commission ad-hoc «chargée d'évaluer les candidatures des différents techniciens qui ont postulé au poste de sélectionneur de l'Équipe nationale A. C'est ce que nous avons pu vérifier avant-hier soir sur le site officiel de l'instance fédérale. Cette commission qu'on peut présenter aussi comme étant un «collège technique», s'arrêtera sur les critères de choix du futur patron de la barre technique de l'Équipe algérienne. Une manière aussi de partager la responsabilité sur la désignation du prochain sélectionneur des Verts, appelé à relever des défis importants, à l'instar des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, et la CAN 2025, prévue au Maroc. Dans ce communiqué publié dimanche, la Fédération algérienne de football affirme aussi que «la commission remettra ses conclusions dans un délai n'excédant pas dix jours». Cette même instance fédérale avait aussi publié un communiqué, mardi dernier, dans lequel elle a indiqué «qu'elle se projetait désormais sur un nouveau challenge avec un nouveau sélectionneur et un nouveau staff technique, qui seront désignés prochainement à la tête de l'Équipe nationale». Un staff étoffé qui aura la lourde mission de remplacer le désormais ancien sélectionneur Djamel Belmadi. Ce dernier pour rappel, n'a, pour reprendre ce qui a été écrit sur l'avant-dernier communiqué de la FAF à ce sujet, pas donné suite à l'accord de résiliation à l'amiable de son contrat, proposé par le président de la FAF, Walid Sadi.

À la lecture de ce communiqué, on s'aperçoit que la Fédération algérienne de football (FAF) se donne encore quelques jours avant de trancher sur la question du nouveau sélectionneur des Verts. Dans une démarche inédite, l'instance fédérale a donc décidé, pour une première du genre, d'associer une commission ad-hoc pour définir le choix du successeur de Djamel Belmadi. Cette commission qui devait être installée, hier, par le président de la FAF, Walid Sadi, rendra sa réponse prochainement. «Le président de la FAF, Walid Sadi procèdera ce lundi à l'installation d'une commission ad-hoc chargée d'examiner les candidatures au poste de sélectionneur national de l'Équipe nationale A. La commission remettra ses conclusions dans un délai n'excédant pas les dix jours», précise le communiqué de la FAF.

Pour rappel, plusieurs noms d'entraîneurs ont postulé à la succession de Belmadi en envoyant des CV et, selon nos informations, la FAF a établi une short-list de cinq entraîneurs dont les profils seront étudiés par cettedite commission durant la semaine à venir. Ainsi donc, comme rapporté par L'Expression, hier, le nouveau sélectionneur des Verts sera connu d'ici le 15 février, confirme une source proche du dossier.