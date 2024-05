La plainte déposée par la Fédération algérienne de football au niveau du tribunal arbitral du sport à Lausanne, poursuit son cours et serait même prise très au sérieux par cette instance juridique internationale indépendante. En effet, suite aux rumeurs relayées par des médias marocains, ce mardi, selon lesquelles le dossier de la Fédération algérienne de football concernant l'affaire «USM Alger- RS Berkane» aurait été rejeté par le tribunal arbitral du sport, le président de la FAF, Walid Sadi, a catégoriquement démenti ces fausses informations, dans des déclarations rapportées par le site sportif La Gazette du Fennec.

Le premier responsable du football en Algérie, Walid Sadi, confiera que le TAS n'a encore rendu aucune décision finale au sujet de la plainte déposée par l'Algérie. Pour rappel, saisie par l'USM Alger à propos du maillot non conforme à la réglementation en vigueur, utilisé par la RS Berkane lors du match aller de la demi-finale de la coupe de la CAF, la Confédération africaine de football (CAF) a initialement tranché en faveur de la RS Berkane, jugeant que l'équipe marocaine avait disputé tous ses matchs de la coupe de la CAF avec ce même maillot. Seulement voilà, sur son site officiel, la CAF a officiellement qualifié le match retour RS Berkane - USM Alger de reporté, s'abstenant de rendre le même verdict du match aller. Ce qui confirme que le finaliste de la coupe de la CAF n'a pas encore été désigné, et c'est désormais le TAS, qui devrait trancher sur le dénouement de ce litige.

Dans le but de bien statuer sur les tenants et les aboutissements de ce dossier, le tribunal arbitral du sport, a officiellement saisi la Confédération africaine de football pour fournir plus de précisions au sujet de ce maillot de la RS Berkane floqué d'une carte géographique du Maroc annexant les territoires du Sahara occidental occupé. Des précisions que le TAS attend avant le 3 mai 2024. C'est ce que Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football, aurait aussi signifié au site spécialisé La Gazette du Fennec.

Sadi avance à ce propos: «Le TAS n'a pas encore rendu de verdict concernant l'affaire USM Alger-RS Berkane. Le TAS a adressé une demande de clarification à la CAF, avec un délai fixé au 3 mai 2024, concernant la plainte de la Fédération algérienne de football relative à l'utilisation d'un maillot comportant un slogan politique. L'affaire est toujours en cours», a donc déclaré le dirigeant de l'instance fédérale du football algérien.

Il est utile de rappeler qu'une autre requête a été déposée par la direction de l'USM Alger au sujet de ce match retour, annulé aussi en raison de l'équipement de la RS Berkane, qui présente un slogan et une image à caractère politique. Ce qui est interdit aussi par la loi dans son article 50 de la Charte olympique (alinéa 2): «Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique.»

La Fédération sahraouie de football (FSF) a salué la décision de l'USM Alger envers la cause sahraouie, lors de leur match face à la RS Berkane (Maroc) en demi-finale de la Confédération africaine de football.

Dans un communiqué, la FSF a exprimé sa condamnation de la tentative de piétiner les règlements de la FIFA et la Charte olympique. Le communiqué salue la décision du club algérien ayant refusé de jouer devant un adversaire qui continue d'arborer sur son maillot une carte du Maroc incluant les territoires du Sahara occidental occupé.

Le communiqué a affirmé la détermination de la Fédération sahraouie de football à entreprendre tous les moyens légaux devant criminaliser et interdire la répétition de ces actes, estimant que ces actes pourraient dévier le sport de sa noble mission.