De retour de Berkane (Maroc), où l'USMA a refusé de jouer son match retour de la coupe de la CAF contre l'équipe de la RS Berkane, en raison de l'entêtement des dirigeants du club marocain à vouloir disputer cette rencontre avec le fameux maillot floqué d'une carte géographique annexant le Sahara occidental au Maroc, l'USMA a repris le Championnat national.

Quant à l'affaire du match contre Berkane, il y a lieu de noter qu'il se trouve que la CAF a déclaré la RS Berkane qualifiée en finale. Elle rencontrera donc la formation égyptienne du Zamalek.

L'USM Alger se rapproche du podium

En effet, le tribunal arbitral du sport, a annoncé vendredi avoir rejeté la requête en référé de suspendre la décision du jury d'appel de la CAF qui validait l'utilisation du maillot du RS Berkane, en l'absence de réponse de la part de la Confédération. Cependant, le dossier reste ouvert sur le fond et le tribunal est en train de recueillir les éléments de chaque partie.

Ceci dit, l'USM Alger a repris le championnat d'Algérie en gagnant son match de la 25e journée de la Ligue 1 Mobilis du football professionnel algérien, face au MC El Bayadh (2-1), dans un match disputé, vendredi, au stade du 5- Juillet d'Alger. Et cette victoire fait que les Rouge et Noir algérois se rapprochent du podium, car ils veulent terminer la saison à la deuxième place afin de disputer la saison prochaine la Ligue des Champions. Théoriquement et statistiquement les Usmistes ont vraiment des chances de réaliser cet objectif. Et pour revenir au dernier match des joueurs du coach Garrido face à ceux de Morsli, il y a lieu de relever que les gars du MC El Bayadh ont vraiment tenu la dragée haute aux Algérois sur la pelouse du stade du 5- Juillet. Sur le terrain et à moins de vingt minutes de jeu, l'attaquant Belkacemi a ouvert la marque pour l'USMA (19') à la suite d'un penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre. Réagissant à cette ouverture du score, les joueurs d'El Bayadh ont multiplié les attaques dans le camp des Usmistes avant que Belmiloud n'égalise pour son équipe et ce, également sur penalty (28'). Par la suite, ce sont les Rouge et Noir qui réagissent à cette égalisation, en se ruant dans le camp adverse. Et leur forte pression a fait que Belkacemi exploite une dernière occasion, dans le temps additionnel de la première mi-temps pour doubler la mise pour les locaux (45' +3).

De retour des vestiaires, on assiste à des échanges d'attaques de part et d'autre, mais aucune équipe n'est parvenue à ajouter un autre but. La rencontre s'est finalement terminée sur le score de la première mi-temps au profit de l'USM Alger (2-1).

Garrido content de la réaction de ses poulains

À l'issue de la partie, le coach de l'USMA, Garrido a déclaré, entre autres que «Après le dernier nul enregistré face à la JS Kabylie, il fallait bien que les joueurs réagissent positivement. Au final, c'est une victoire importante sur le plan psychologique», estime Garrido, avant d'ajouter: «Mes joueurs sont bien à féliciter pour les efforts fournis durant la partie.» De son côté, l'entraîneur du MC El Bayadh, Morsli, a estimé qu'on a mal entamé le match avant de revenir en force après l'égalisation. Le deuxième but de l'USMA nous a fait un peu mal, avouera- t-il, avant d'ajouter que « on a raté plusieurs occasions de but dont celle du but égalisateur en deuxième mi-temps. Et là, je pense que mon équipe n'a pas démérité», a conclu l'entraîneur du MCEB.Enfin à noter que suite à cette difficile victoire, l'USMA passe de la 6e à la 5e place avec un total de 39 points. Quant à son adversaire, le MC El Bayadh, il reste à la 10e place en compagnie de l'USM Khenchela avec un total de 31 points chacune.