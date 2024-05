Devant un public record venu porter les siens au stade du Caire, le Zamalek SC (Égypte) a réussi son objectif en s'imposant en finale de la coupe de la Confédération africaine de football. Le club égyptien succède officiellement à l'USM Alger, dernier vainqueur de ce trophée. Le club cairote s'est donc imposé dimanche, en finale retour face à la Renaissance sportive de Berkane (Maroc). Vaincus deux buts à un au match aller, les Égyptiens ont battu leur adversaire sur le score d'un but à zéro. Un résultat rendu possible grâce à une réalisation signée Ahmed Hamdi (23') qui suffit au bonheur du Zamalek, compte tenu du résultat de la rencontre aller jouée au Maroc (2-1). C'est la deuxième consécration de l'histoire du Zamalek SC dans cette compétition de coupe de la CAF. Par ailleurs, il est utile de rappeler que la RS Berkane, aura marqué ce tournoi surtout de très mauvaise façon, en se qualifiant en demi-finale face aux Libyens d'Abu Salim SC de manière controversée en raison d'un arbitrage scandaleux, et en finale au détriment du représentant algérien et détendeur de ce trophée l'USMA, grâce à l'affaire des maillots floqués de la carte géographique annexant le Sahara occidental au Maroc. Cette affaire, fait, comme déjà révélé sur ces colonnes à plusieurs reprises, l'objet d'un arbitrage du tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne.