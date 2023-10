France Football, l'organisateur du Ballon d'or, a apporté plusieurs réformes au processus d'attribution de sa prestigieuse récompense individuelle, qui sera décernée cette année le 30 octobre prochain. Ainsi, pour la désignation du lauréat du Ballon d'or 2023, tout comme lors de l'édition précédente, l'accès au processus de vote visant à élire le meilleur joueur mondial est limité à seulement 21 pays africains. La principale modification concerne la date de remise du trophée, qui se tient désormais à la fin de chaque saison. De plus, la taille du panel de juges chargé de sélectionner parmi les listes de nommés a été réduite, passant de 170 à 100 journalistes provenant des 100 premiers pays du Classement FIFA. En conséquence, en Afrique, seuls 21 journalistes africains auront dorénavant le privilège de participer au processus de vote lors de la prochaine édition, par rapport aux cinquante précédemment autorisés. La décision de France Football s'appuie sur «le souci de maintenir un niveau élevé d'expertise» et de «limiter les votes non fondés, en évitant d'inclure les «petits pays» qui pourraient ne pas avoir une culture footballistique développée ni un accès facile aux principales compétitions», assure le quotidien français.

Voici la liste des 21 pays africains:

Maroc (13e)

Sénégal (20e)

Tunisie (29e)

Algérie (34e)

Égypte (35e)

Nigeria (40e)

Cameroun (41e)

Mali (49e)

Côte d'Ivoire (50e)

Burkina Faso (58e)

Ghana (60e)

RD Congo (64e)

Afrique du Sud (65e)

Cap-Vert (71e)

Guinée (81e)

Zambie (82e)

Gabon (88e)

Ouganda (89e)

Guinée équatoriale (92e)

Bénin (94e)

Mauritanie (99e)