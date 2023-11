La sélection nationale de tennis des moins de U16/filles, se prépare à participer à la phase finale de la Coupe du monde juniors, prévue du 6 au12 novembre 2023 à Cordoba (Espagne). Les jeunes Algériennes, misent sur une bonne représentation, en dépit de la présence des meilleures joueuses au monde de cette catégorie. C’est en tout cas ce que Nabil Cheriak, président de la Fédération algérienne de tennis (FAT) a déclaré à l’APS : « J’avoue que la concurrence sera rude et le niveau technique sera très élevé en Espagne, car les meilleures joueuses de la catégorie seront présentes. Nous souhaitons faire une belle prestation et jouer toutes nos chances même si la mission s’annonce compliquée. A-t-il déclaré à l’APS, avant de rajouter : « La majorité des joueuses participantes figurent dans le Top 100 du classement mondial ITF juniors. Ça prouve la difficulté de notre mission dans cette édition. Je suis confiant que nos filles vont se donner au maximum sur les courts et jouer toutes leurs cartes en simple et en double. Elles sont conscientes de la difficulté de la tâche. Elles doivent prendre en considération tous les détails, car ce sont ces petits trucs qui feront la différence dans ce type de compétition. »En plus de l’Algérie, sacrée championne d’Afrique chez les U16/filles en titre, ce rendez-vous mondial verra la présence de quinze autres nations: Argentine, Australie, Brésil, Canada, Colombie, République Tchèque, Égypte, Angleterre, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Serbie, Espagne (pays hôte), Suède et États-Unis. Pour rappel, l’Algérie est qualifiée pour la première fois de son histoire à cette compétition mondiale, après avoir donc dominé la Tunisie

(3-0), le Ghana (3-0), le Maroc (3-0) et l’Égypte (pays hôte) 2-1. La sélection algérienne sera représentée par Maria Badache (254e ITF juniors), Wissal Boudjemaoui (638e) et Melissa Rym Benamar Kerfah (1618e). Les 16 nations participantes seront versées en 4 poules. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale, alors que les troisièmes et quatrièmes joueront les matchs de classement (9e à la 16e place)