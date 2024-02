Après sa brillante victoire au match retour, la sélection féminine algérienne de football des moins de 17 ans (U17) a réussi, avant-hier un bel exploit au stade du 5-Juillet (Alger), en se qualifiant au troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2024 contre une sélection du Bénin, réputée coriace dans cette catégorie d'âge du football féminin en Afrique. Une qualification arrachée aux tirs au but (9-8), à l'issue du temps réglementaire du match (2-0). Pour rappel, au match aller disputé à Cotonou, dimanche passé, les Algériennes ont concédé un revers sur le même score de deux buts à zéro. Devant donc un adversaire bien plus fort et possédant nettement plus d'expérience dans ce genre de compétition, les coéquipières de Zaza Rebbahi ont sorti le match parfait. Loin d'être découragées par la défaite du match aller, elle ont été les premières à sonner l'alerte dans le camp adversaire, par cette même joueuse qui a failli ouvrir le score à la 8e minute d'une balle arrêtée. Sa belle tentative a été repoussée par une intervention énergique de défense béninoise. La réaction des visiteuses est intervenue par l'intermédiaire de la plus dangereuse joueuse Germaine Honfou qui a essayé de trouver la faille dans le camp algérien, n'était-ce l'intervention héroïque et à chaque fois de la gardienne Lina Gherci, sauvant son équipe (19e, 30e et 39e).

L'effort des Vertes récompensé

Entreprenantes depuis l'entame du match, les protégées de l'entraîneuse Wahiba Rehal pouvaient trouver le chemin des filets par l'attaquante Djenette Zehwel. Cette dernière après avoir éliminé la gardienne béninoise, a vu sa frappe frôler le montant gauche. Au retour des vestiaires, et sentant que la qualification pouvait leur échapper en raison du score concédé au match aller, les coéquipières de la gardienne Gherci, sociétaire de l'AC Monaco (France), vont redoubler d'efforts et tentent d'intensifier leurs offensives et parviennent à ouvrir le score à la 64', par l'entremise de Noura Aït El Kadi, profitant d'une balle qui a rebondi sur la transversale pour la transformer en but (1-0).

Une réalisation qui donnera des ailes aux Algériennes, décidées à aller au bout de leur objectif dans ce match retour et arracher leur qualification au prochain tour des éliminatoires de la CM 2024 de cette catégorie. En effet, dix minutes plus tard, c'est sa coéquipière de Afak Relizane, Zaza Rebbahi qui double la mise d'une tête dans la surface de réparation (2-0), permettant à l'équipe de remonter le retard accusé à Cotonou presque une semaine auparavant (2-2).

Bien se préparer au prochain tour

Avec ce nul (sur les deux matchs), les deux équipes procédèrent à la série de tirs aux buts. Dans cet exercice, les Algériennes vont se montrer plus adroites et parviennent à se qualifier sur le score de 9 tirs réussis à 8, au 3e et dernier tour de ces qualifications. Il est utile aussi de préciser que le match aller du dernier tour aura lieu en déplacement (10-12 mai 2024), alors que la seconde manche se jouera à domicile entre les 17 et 19 mai 2024, contre un adversaire que les joueuses algériennes connaîtront bientôt. Il va falloir donc bien se préparer en prévision de ce dernier tour et tenter d'arracher une qualification historique pour l'Algérie dans cette catégorie d'âge du football féminin.

Voici le Onze des Algériennes aligné par la sélectionneuse des Vertes Wahiba Rahal dans ce match:

Lina Ghersi- Maylis Lamrani- Jana Djelti Benziane- Djamila Selaoui- Noura Aït El Kadi- Aya Chila- Zaza Rabehi- (Sara Beldjilali)- Siline Askiouene

(Hanane Sehoul)- Chirine Bouchar- (Yasmine Bourzig)- Rania Rafie- Djana Zehoua.