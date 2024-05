La sélection algérienne d'athlétisme des moins de 20 ans (U20) a décroché neuf nouvelles médailles (2 or, 5 argent, 2 bronze), à l'issue des finales de la deuxième journée des Championnats arabes d'athlétisme de la catégorie (garçons et filles), disputées, jeudi, à Ismaïlia en Égypte. Les deux médailles d'or ont été remportées par Lina Maria Kedal sur 800 m avec un temps de (2:13.27) et Malak Belhadi sur 100 m haies avec un chrono de (14.43), alors que celles en argent sont, respectivement, l'oeuvre de Chaima Aoudia à l'heptathlon, Hayat Anfal Azaidj (800 m), Abderrahmane Morceli (400 m), Zahreddine Gasmi (110 m haies) et Ayoub Guellati (disque). Les breloques en bronze ont été obtenues par Adem Abdelkader Benyache sur 100 m et Manel Kahlouche à l'heptathlon. À l'issue des finales de la deuxième journée, l'Algérie porte sa moisson à 14 médailles (4 or, 8 argent, 2 bronze). Lors de la première journée, les médailles algériennes ont été décrochées par Louai Al Amraoui (or, longueur), Wissal Herkas (or, longueur), Anes Chaouati (argent,10000 m marche), Abdallah Mohamed Islam Harek (argent, 3 000 m), Abderrahmane Jaber (argent, longueur). La sélection algérienne d'athlétisme prend part aux Championnats arabes des U20 avec un effectif composé de 29 athlètes (21 garçons et 8 filles). Outre l'Algérie et l'Égypte (pays organisateur), le rendez-vous arabe d'Ismaïlia enregistre la participation de 14 pays: Arabie saoudite, Koweït, Emirats arabes unis, Bahreïn, Qatar, Soudan, Sultanat d'Oman, Irak, Yémen, Libye, Maroc, Liban, Djibouti et Tunisie.