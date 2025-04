La sélection algérienne scolaire masculine de football (U15), évoluera dans le groupe (A) à la 3e édition du championnat d'Afrique de football scolaire 2025, avec notamment le Ghana, pays hôte (23-26 avril), selon le tirage au sort effectué lundi à Accra. Outre le Ghana, les footballeurs scolaires algériens seront opposés également à leurs homologues de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda. La sélection algérienne affrontera donc son homologue ghanéenne, mercredi à Accra (11h00), à l'occasion de son entrée en lice au championnat d'Afrique scolaire 2025 (23-26 avril), selon le programme de la compétition dévoilé lundi. Logés dans le groupe A, les Algériens enchaîneront, en défiant jeudi l'Ouganda à 10h00, puis l'Afrique du Sud à 12h00.

Le groupe B est composé, quant à lui, de la Tanzanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et de la RD Congo. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.

La sélection algérienne scolaire masculine de football (U15), à pied d'œuvre depuis dimanche à Accra, avait validé son billet pour cette 3e édition, après avoir terminé en tête du classement du tournoi qualificatif de la zone d'Afrique du Nord, fin janvier 2025 à Oran. Huit nations, dans les catégories U15 garçons et filles, se disputeront le sacre final. Vainqueur de la précédente édition chez les filles, l’Afrique du Sud remettra son titre en jeu, après sa victoire face au Maroc l'an passé en Tanzanie. Chez les garçons, la Tanzanie, titrée à domicile face à la Guinée, défendra également son trophée.

Les vainqueurs des tournois masculin et féminin recevront chacun une dotation de 300000 dollars, les finalistes 200000 dollars, tandis que les médaillés de bronze se verront attribuer 150000 dollars. Ces montants sont exclusivement destinés au financement de projets de développement dans les établissements scolaires. Il va sans dire que les Verts visent un sacre historique dans ce tournoi et se sont très bien préparés pour le faire avec, notamment un programme riche exécuté sous la houlette du coach de l’EN depuis plusieurs semaines.

tirage au sort

Garçons

Groupe A : Ghana (hôte), Ouganda, Afrique du Sud, Algérie

Groupe B : Tanzanie (tenant du titre), Sénégal, Côte d’Ivoire, RD Congo

Filles

Groupe A : Ghana (hôte), Maroc, Bénin, Malawi

Groupe B : Afrique du Sud (tenant du titre), Ouganda, RD Congo, Gambie.