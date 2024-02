La sélection algérienne de judo seniors (messieurs et dames), avec un total de 12 médailles (3 or, 2 argent et 7 en bronze), a remporté l’Open africain 2024, organisé samedi et dimanche à Tunis. Au même titre que la sélection algérienne des cadets (garçons et filles) qui été sacrée avec un total de 26 médailles dont 10 or, les judokas seniors ont réédité le même exploit à l’Open africain de Tunis 2024, devançant leurs homologues tunisiens avec 13 médailles (3 or, 1 argent et 9 bronze), alors que les Américains ont terminé à la 3e place avec un total de trois médailles (2 or et 1 argent). Les trois médailles d’or algériennes ont été l’œuvre de Lili Mohamed El Mehdi (+100 kg), Lamri Réda (-100 kg) et Aissahine Faiza (-52 kg), alors que les deux médailles d’argent ont été décrochées par Ahmed Rebahi (-81 kg) et Kabri Oussama (-90 kg).Les sept médailles de bronze sont revenues aux judokas Yagoubi Bilel (-60 kg), Kaddour Houaria (-48 kg), Wail Ezzine (-73kg), Daroul Lokmane (-90kg), Bouyemout Islam (-100kg), Ichaalal Louiza (-7kg) et Hached Anouar Abdelkader (+100 kg).L’Open africain de Tunis 2024 a enregistré la participation de 198 judokas (131 messieurs et 67 dames) de 35 pays dont l’Algérie représentée par 46 judokas (34 messieurs et

12 dames).